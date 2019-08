Beide wollen den Titel

Liesten – Heute abend kommt es zum Wiedersehen der beiden altmärkischen Pokalsieger. Der SV Liesten und der SV Arneburg haben bereits in der vergangenen Saison das Spiel um den Großen Altmarkpokal bestritten. Damals hatte RWA mit 4:1 das bessere Ende für sich.

Anpfiff ist um 19 Uhr in Liesten.

Somit ist Arneburg mit Trainer Oliver Nagel Titelverteidiger. Daher überrascht es wenig, dass Nagel und seine Elf diesen Status nicht abgeben wollen. „Klar, wir fahren nach Liesten, um den Pokal mit nach Arneburg zu nehmen.“ Es ist für beide Mannschaften der Pflichtspielauftakt. Eine Rollenzuweisung scheint für Nagel daher noch unmöglich. Dafür wäre es schlichtweg zu früh. „Durch den Stand der Vorbereitung ist das Potenzial beider Mannschaften schwer einzuschätzen“, weiß Nagel.

Mit dem Pokalsieg soll es dennoch klappen. Für Oliver Nagel könnte es der zweite Titel als Arneburg-Coach sein. Das blendet der 29-Jährige aber aus. Ihm bedeutet der mannschaftliche Erfolg dagegen viel mehr: „Ob ich da jetzt als Trainer einen Pokal mehr habe oder nicht – das ist mir eigentlich relativ egal.“ Der Kader von Rot-Weiß Arneburg wird heute Abend gut besetzt sein. Eine gute Voraussetzung, um den SV Liesten ernsthaft herauszufordern. Liesten sei ein Gegner, der gerne den Ball habe, erklärt Nagel. Demnach steht der taktische Matchplan fest. „Wir kennen uns lange, wissen wie Liesten spielt und werden darauf vorbereitet sein“, zeigt sich der RWA-Coach vor dem Aufeinandertreffen optimistisch.

„Vor einem Jahr waren wir nicht so gut drauf, die Arneburger haben unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt“, erinnert sich Mario Schulz, Sportlicher Leiter der Liestener, nur ungern an die 1:4-Niederlage. Im heimischen Waldstadion strebt der SVL ohne Trainer Michael Piotrowski (im Urlaub) die Revanche an. „Dieser Pokal fehlt uns noch in unserer Titel-Sammlung. Es ist ein Spiel für die Vitrine und die Mannschaftskasse“, lässt Mario Schulz an den Siegabsichten des SVL keinen Zweifel. Eventuell können die Westaltmärker das erste Mal auf die beiden Neuzugänge Filip und Victor Mateev zurückgreifen, die auf Heimaturlaub in Bulgarien waren, aber heute zurückerwartet werden. Andere Akteure werden fehlen, diese sollen am Sonnabend dann das Supercup-Finale beim TSV Kusey bestreiten.

Die beiden Mannschaften haben sich im Vorfeld der Begegnung darauf geeinigt, dass insgesamt fünf Auswechslungen möglich sind. Um den Großen Altmarkpokal aufzuwerten, greift die Altmark-Zeitung einen Vorschlag von Axel Garz, Sportwart des KFV Altmark West, auf. Die siegreiche Mannschaft hat einen Startplatz beim nächsten Altmark-Masters im Hallenfußball am 5. Januar 2020 sicher.

VON PATRICK NOWAK UND RENEE SENSENSCHMIDT