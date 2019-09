Befreiungsschlag bleibt aus

Stendal – Der 1. FC Lok Stendal hat es am gestrigen 5. Oberliga-Spieltag verpasst, sich vom Tabellenkeller abzusetzen. Gegen den bis dato punktlosen Charlottenburger FC Hertha aus Berlin kamen die Rolandstädter nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden hinaus.

Der späte Gegentreffer sorgte für Enttäuschung auf dem Platz und einen Eklat auf den Rängen.

Es lief die 89. Minute in einer Partie auf eher mäßigem Niveau, als Lok-Verteidiger Tim Schaarschmidt ein folgenschwerer Fehler unterlief. Der an diesem Tag ohnehin sehr wacklige Abwehrchef verlor einen eigentlich schon sicheren Ball, das Leder gelangte zu Berlins Wael Karim, der zum hochverdienten 1:1 einschoss (89.). Nicht ganz so überlegt wie sein präziser Abschluss, war jedoch der folgende Torjubel vor dem Stendaler Fanblock. Die Waldseite sprang auf die Provokation an und ließ sich zu rassistischen Beleidigungen hinreißen. Zu ähnlichen Vorfällen kam es nach dem Abpfiff auch auf der Haupttribüne, als der CFC-Präsident beschimpft wurde. Schiedsrichter Niclas Rose fertigte einen Sonderbericht an. Die Strafe, die dem 1. FC Lok jetzt droht, dürfte finanziell schmerzhaft werden.

Die sportliche Darbietung der Stendaler taugte ebenfalls nicht zu sonderlich positiver Berichterstattung. Einzig in der Anfangsphase setzte die Lok-Elf die Vorgaben ihres Trainers um. „Wir wollten mit einfachen Bällen schnell in die Spitze kommen“, erklärte Jörn Schulz später. Gesagt getan: Lok begann furios. Eine erste Großchance vergab Martin Gödecke (6.). Drei Minuten später machte es Niclas Buschke besser. Nach einem langen Diagonalball von Patrick Baudis versenkte der Linksaußen sehenswert zur Führung. Der 1. FC Lok war im Spiel, die Gäste wirkten verunsichert. Doch Stendal schlug daraus kein Kapital und zog sich stattdessen im weiteren Spielverlauf immer mehr zurück. Die Berliner indes schläferten die Schulz-Elf ein, um dann kurz vor der Pause plötzlich da zu sein. Bei zwei Großchancen von Daniel Bongartz (44.) und Larry Oellers (45.+1/Aluminium) entgingen die Altmärker dem Ausgleich nur knapp.

Einen Warnschuss zur rechten Zeit stellte die Doppelchance allerdings nicht dar. Lok Stendal blieb weiterhin passiv, wirkte phasenweise verunsichert. Dennoch waren die Chancen zur Entscheidung da. In der 49. Minute etwa als nach Foul an Martin Krüger fälschlicherweise Freistoß statt Elfmeter gepfiffen wurde. Oder nach der Hereinnahme von Maurice Pascale Schmidt, in deren Folge einige Konter zu schlampig ausgespielt wurden. Ein zweiter Treffer hätte die Partie vermutlich entschieden. So blieb Charlottenburg im Spiel und baute enormen Druck auf. Im zweiten Durchgang erspielte sich der Gast ein Chancenverhältnis von 5:1. Der Ausgleich fiel letztlich spät, das Ergebnis aber war leistungsgerecht.

„Schade, wir hätten drei Punkte verdient gehabt“, ärgerte sich CFC-Trainer Turrijalai Zazai sogar. Jörn Schulz ordnete das Gesehene ähnlich ein: „Am Ende des Tages müssen wir mit dem einen Punkt zufrieden sein.“

VON TOBIAS HAACK