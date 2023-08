Autsch! Schmerzhafter Auftaktsieg für den 1. FC Lok Stendal

Von: Tobias Haack

Felix Knoblich (links) feiert mit dem 1. FC Lok einen Arbeitssieg. © Haack

Der 1. FC Lok Stendal ist am Sonntag mit einem 2:0-Heimsieg über Rot-Weiß Thalheim in die neue Saison gestartet. Die ersten drei Punkte der Saison waren besonders schmerzhaft.

In der Fußball-Verbandsliga hat der 1. FC Lok Stendal am Sonntag seinen erhofften Auftaktsieg der neuen Saison gelandet. 315 zahlende Zuschauer waren ins Stadion „Am Hölzchen“ gepilgert und sahen einen ungefährdeten 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim. Das Problem: Die Altmärker sicherten sich zwar die drei Punkte, verloren aber zwei nicht unwichtige Mittelfeldspieler mit schweren Verletzungen.



Die Liste der Ausfälle war bereits vor Spielbeginn erheblich. Da der 1. FC Lok einige Langzeitverletzte zu beklagen hat, sah die Startelf von Trainer Jörn Schulz ein wenig anders aus, als sich die Stendaler Fans ihre Traumelf in dieser Saison ausmalen. Der Beginn war dann auch – wie von Schulz im Vorfeld prophezeit – eine recht zähe Angelegenheit. Thalheim entpuppte sich als unangenehmer Gegner, der durch viele kleine Fouls weit vom eigenen Tor entfernt immer wieder den Spielfluss der Gastgeber zerstörte bzw. ihn gar nicht erst aufkommen ließ.

Torwartfehler öffnet die Tür gegen zähe Gegner

Dem 1. FC Lok blieb nichts anderes übrig, als sich über Standardsituationen in die Partie zu arbeiten. Ein Kopfball von Rosario Schulze nach Freistoßflanke von Kyrylo Matvyeyev stellte die erste gute Chance dar (16.). Ein Abschluss von Gäste-Angreifer Stanislav Lytvyn ans Außennetz war der erste Arbeitsnachweis der Thalheimer Offensiv-Abteilung (27.). Spielerisch schön wurde es nur selten. Den besten Stendaler Angriff brachte Rosario Schulze mit einem schlampigen Querpass nur unzureichend zu Ende (28.).



Dass es aber nicht immer den perfekten Spielzug braucht, um einen kampfstarken Gegner zu knacken, offenbarte sich in Minute 31. Einen harmlosen langen Schlag von Elias Säyniö köpfte Gäste-Torhüter Andrii Popov direkt in die Füße von Denys Vyrych, der aus 30 Metern zum 1:0 ins verwaiste Tor lupfte. Der Grundstein für einen schönen Sommernachmittag war gelegt, doch schon kurz darauf wurde es unschön. Matvyeyev stürzte unglücklich auf sein Handgelenk und musste mit Verdacht auf eine Fraktur vom Krankenwagen abgeholt werden. Für ihn kam Steven Schubert in die Partie (44.).



Drei schwere Verletzungen in 90 Minuten

Der Rettungswagen dürfte gerade erst vor der Klinik eingeparkt haben, da folgte Mitte des zweiten Durchgangs schon der nächste Anruf aus dem „Hölzchen“. Dieses Mal waren Schubert und Mattes Flöther kollidiert. Letzterer kugelte sich dabei den Daumen aus (57.). Auch für ihn ging es natürlich nicht weiter. Thalheim fühlt mit, musste aber ebenfalls leiden. Bereits in der Anfangsphase des Spiels hatte sich Michael Okafor schwer am Knie verletzt.

Fußballerisch tat sich zum Glück auch noch etwas. Erst parierte Philip Poser einen Lytvyn-Abschluss (59.), dann machte Joker Max Salge mit dem 2:0 alles klar (69.). Die Vorarbeit kam von Neuzugang Ivan Homazau. In der Schlussminute hätte das Spiel fast noch ein echtes Happy End gefunden, doch Lok-Eigengewächs Tony Sperfeld scheiterte am Pfosten.



„Aller Anfang ist schwer, das hat man heute gesehen. Vieles war noch Stückwerk. Unser Vorteil war, dass wir eingespielter waren als der Gegner. Es war eine erwachsene Leistung“, konstatierte Jörn Schulz auf der anschließenden Pressekonferenz.



Tore: 1:0 Denys Vyrych (31.), 2:0 Max Salge (69.).

1. FC Lok Stendal: Poser - Schleicher, Säyniö, Schaarschmidt, Knoblich (71. Bubke) - Flöther (59. Salge), Matvyeyev (44. Schubert) - Homazau (83. Sperfeld), L. Breda, Vyrych (88. Pfeiffer) - Schulze.