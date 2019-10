Den Aufsteiger ärgern

Stendal – Wie sich eine Niederlage anfühlt, wissen die Fußballer des 1. FC Lok Stendal kaum noch. Aber eben auch nicht, wie gut Oberliga-Siege tun.

Nach sechs Unentschieden in Folge wäre ein Dreier heute beim Aufsteiger MSV Pampow wichtig, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu verkürzen. Anpfiff ist um 14 Uhr.

„Ich freue mich, dass es nach Pampow geht“, sagt Jörn Schulz. Als gebürtiger Schweriner kennt der Stendaler Trainer den kleinen Ort südöstlich der mecklenburgischen Landeshauptstadt richtig gut. „Ich bin auch mit dem Trainer eng befreundet.“ Doch in seine Taktikkarten lässt ihn der Pampow-Coach auch nicht blicken. Dennoch kennt Schulz die Ausrichtung des Aufsteigers, hat die Entwicklung des Vereins in den zurückliegenden Jahren beobachtet. „Sie haben immer oben mitgespielt und es jetzt endlich geschafft, in die Oberliga aufzusteigen. Pampow ist eine richtig gute Mannschaft, das zeigen ja auch die Ergebnisse.“ Zwar hatten die heutigen Gastgeber Startschwierigkeiten in der neuen Liga, doch inzwischen stehen schon vier Siege auf der Habenseite.

Viele erfahrene und gut ausgebildete Spieler, die unter anderem von Hansa Rostock, der Sportschule Schwerin und aus Lübeck gekommen sind, haben Pampow auf Tabellenplatz sechs katapultiert. „Es ist kein Zufall, dass sie im oberen Drittel dabei sind“, weiß Schulz, der sich selbst ein paar Spiele des Kontrahenten angeschaut hat. „Ich denke aber, dass wir ganz gut vorbereitet sind.“ Mit Stürmer Denis Neumann wird allerdings ein wichtiger Lok-Akteur aus beruflichen Gründen fehlen. „Dadurch wird sich unser Spiel ein bisschen verändern.“ Doch Schulz hat seine Schützlinge unter der Woche im Training darauf eingestellt. Der Lok-Trainer weiß: „Das wird ein sehr schwieriges Spiel. Ich glaube, wir brauchen einen guten Tag, um auf Augenhöhe zu sein.“ Doch sein Ziel ist es, den eigenen Lauf weiter fortzusetzen und in Pampow etwas Zählbares mitzunehmen.

Der Aufsteiger verfüge über ein sehr gutes Umschaltspiel, arbeite sehr diszipliniert gegen den Ball und sei in den zurückliegenden Wochen nach den ersten Erfolgen auch im Angriff immer mutiger geworden. „Sie werden in viele Pressingmomente reingehen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben“, rechnet Stendals Cheftrainer mit einer temporeichen Begegnung. Und: „Es wird eine große Herausforderung, die Mannschaft zu bespielen.“ Zumal der Platz in Pampow kleiner sei. Die Zuschauerzahlen sind indes hoch.

Für den 1. FC Lok Stendal wird es nach dreiwöchiger Wettkampfpause darauf ankommen, möglichst schnell den eigenen Rhythmus zu finden. Schulz ist froh, dass der über Wochen verletzte Philipp Groß wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen konnte. Er hat am Dienstagabend im Testspiel beim FSV Barleben auch schon eine halbe Stunde gespielt. Eine Option für die Startelf sei er zwar noch nicht. „Aber er ist eine Alternative für den Spielverlauf.“

Die voraussichtliche Startelf des 1. FC Lok Stendal: Giebichenstein - Behling, Hey, Schaarschmidt, Mahrhold - Baudis - Buschke, Kolzenburg, Schubert, Krüger - Gödecke.

VON SABINE LINDENAU