Auch Hertha 03 ohne Lösung

FUSSBALL – OBERLIGA Lok Stendal ärgert den nächsten Favoriten – 0:0

Kapitän Martin Gödecke konnte mit dem 1. FC Lok auch in Zehlendorf punkten.

Berlin – Der 1. FC Lok Stendal entwickelt sich in der Fußball-Oberliga so langsam aber sicher zum Favoritenschreck. Am Sonntag trotzte die Mannschaft von Trainer Jörn Schulz Titelkandidat Hertha 03 Zehlendorf auswärts ein 0:0-Unentschieden ab.