Stendal – Ein anderes Gesicht zeigen. Kämpfen. Und im besten Fall auch gewinnen: Das wollen die Oberliga-Fußballer des 1. FC Lok Stendal heute beim Torgelower FC Greif.

Nach der herben Klatsche im heimischen Hölzchen gegen Greifswald (0:4), bei der die Elf von Trainer Jörn Schulz kaum Gegenwehr zeigte, ist das auch überlebenswichtig.

„Wir haben Abstiegskampf, da muss man sich wehren und auch mal dreckig sein.“ Der Lok-Trainer hat mit seinen Schützlingen über die fehlende Moral gesprochen. Und sie in dieser Woche täglich auf den Trainingsplatz geschickt. Nach den vielen intensiven Einheiten sind die Eisenbahner gut vorbereitet. Doch personell sieht es alles andere als gut aus. Nach einem Autounfall wird Niclas Buschke mehrere Wochen ausfallen. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, so Schulz. Der Mittelfeldspieler musste am Kopf genäht werden und wird wohl am Montag an der Hand operiert. Und so spielen seine Teamkollegen heute auch für ihn.

Die Torwartfrage, die laut Schulz „von Spiel zu Spiel“ entschieden werden sollte, hat sich an diesem Wochenende von allein gelöst. Bryan Giebichenstein, der überraschend auf die Bank verwiesen wurde, ist krank. Ebenfalls ausfallen werden Steven Schubert, der gesperrt ist, sowie Tim Kolzenburg und Maurice Pascale Schmidt. Patrick Baudis ist angeschlagen. Dennoch werde er eine schlagkräftige Truppe auf den kleinen Torgelower Kunstrasenplatz schicken, ist Schulz überzeugt. Der Wille sei da. Und: „Egal, wer auf dem Platz steht, die Jungs müssen ein anderes Gesicht zeigen, sonst werden wir da nicht bestehen.“

Denn obwohl Lok das Hinspiel mit 2:0 für sich entscheiden konnte, wird es heute Mittag verdammt schwer. „Torgelow ist schon eine gestandene Oberligamannschaft, die zum Großteil mit polnischen Spielern bestückt und spielstark ist“, lobt der Trainer den Gastgeber. Doch er weiß auch, dass der kleine Platz seiner Elf zugutekommen könnte. Wenn sie gut stehe und gut verteidige, würde sie auch wenig Chancen zulassen. Eine ordentliche Grundformation im Defensivbereich ist dabei essenziell. „Um uns erstmal wieder Sicherheit zu holen“, sagt Schulz und denkt dabei an die eklatanten Fehler gegen Spitzenreiter Greifswald. „Das war halt einfach ein Klassenunterschied. Dass das in dieser Brutalität zu sehen war, war schon enttäuschend“, gestand Schulz ein.

Doch der Blick soll nicht mehr zurückgehen. Dafür sind die kommenden Aufgaben im Kampf um den Klassenerhalt zu wichtig. Der 1. FC Lok ist weiterhin nur zwei Zähler vom ersten Abstiegsrang entfernt. Ein Dreier in Torgelow wäre zumindest ein kleiner Befreiungsschlag.

Voraussichtliche Startelf 1. FC Lok Stendal: Westphal - Mahrhold, Schaarschmidt, Hey, Groß - Krüger, Gödecke, Baudis, Behling - Neumann, Kühn.

VON SABINE LINDENAU