Arneburg schaltet Wahrburg aus

Im Viertelfinale: Niklas Riehn (am Ball) kam mit RWA gegen Wahrburg (v.l., Felix Belling, Maik Audorf) weiter. Foto: Haack

Arneburg – Der SV Rot-Weiß Arneburg darf weiterhin vom dritten Pokalsieg in Serie träumen. Die Mannschaft von Spielertrainer Oliver Nagel gewann am Einheitsfeiertag ihr Achtelfinale gegen den TuS Wahrburg hochverdient mit 1:0 (0:0).

Zunächst passierte auf dem gut besuchten Arneburger Sportplatz relativ wenig. Beide Teams ließen den Ball gut laufen, scheuten aber das letzte Risiko. Erst nach 17 Minuten, als Wahrburg einen Freistoß schnell ausgeführt hatte, ergab sich die erste Chance für Rayk Eßmann. RWA-Keeper Tobias Maier parierte. Im direkten Gegenzug nahm Wahrburgs Hari Karaterzyan dann im eigenen Strafraum die Hand zur Hilfe. Der durchaus angebrachte Strafstoßpfiff blieb allerdings aus. Arneburg war nun aber im Spiel und steigerte sich stetig, während die Gäste immer passiver wurden. In der 43. Minute hätte dann das Tor für RWA fallen müssen: Christopher Bünnig, der beste Arneburger an diesem Tag, bediente Sven Lübke, der den Ball nur noch ins leere Tor einnicken brauchte. Stattdessen setzte der Mittelstürmer das Leder an den Pfosten. Für den TuS verzeichnete der blasse Felix Pitzner mit dem Pausenpfiff noch einen mehr oder weniger gefährlichen Abschluss.

Die zweite Hälfte begann dann, wie die erste endete. Die Arneburger machten Druck und kamen gleich zu zwei guten Chancen durch Bünnig (48.) und Justin Scheer (49.). Die Möglichkeiten verstrichen zwar ungenutzt, doch für die Gäste wurde es nun dennoch richtig bitter. Kurz nacheinander mussten Kevin Assmann (50.) und Rayk Eßmann (54.) verletzt vom Feld. Damit fehlten der Mannschaft von Trainer Robert Riep fortan zwei wichtige Kreativspieler. Dem TuS gelang offensiv noch weniger als zuvor. Immerhin wurden nun auch Arneburg kaum noch Chancen zugestanden. Für die Verlängerung genügte es dennoch nicht. In der 88. Minute verschaffte sich Michael Winkelmann nach einem Eckstoß den nötigen Platz und köpfte zum Tor des Tages ein. tha

Tor: 1:0 Michael Winkelmann (88.).

Rot-Weiß Arneburg: T. Maier - Nagel, Winkelmann, Pawellek, Gebauer - C. Nix - Riehn, Scheer (90. Hinz), Hellmig (90.+2 Bensberg), Bünnig - Lübke.

TuS Wahrburg: Gebert - Rieke, Werner, Belling, Audorf (84. Stübe) - Eßmann (54. Weikert), Zimmermann, Assmann (50. Jacobsen), Karaterzyan - Stave, Pitzner.