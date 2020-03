Angriff auf Uchtspringe

Stendal – Meisterschaft? Nicht realistisch. Aufstieg? Kein Thema. Als der TuS Wahrburg vor der Saison in die Favoritenrolle der Fußball-Landesklasse gedrängt wurde, wiegelten die Verantwortlichen ab. Natürlich hätte man sich mit Marcel Werner (1.

FC Lok Stendal), Martin Köhn (TuS Bismark), Felix Pitzner (Eiche Mieste) und Kevin Assmann (Schinner SV Eintracht) prominent verstärkt, doch das Team befinde sich zunächst einmal im Umbruch. Konkrete Ziele ließen sich frühestens im Winter formulieren, so der einhellige Tenor.

Mittlerweile ist die Rückrunde bereits zwei Spieltage alt. Der TuS belegt einen guten vierten Platz, schießt die drittmeisten Tore der Liga (53) und steht bei akzeptablen 31 Punkten. Für den Titelkampf – da hatten die führenden Köpfe der Wahrburger Recht – reicht es tatsächlich noch nicht. Immerhin ließ sich Trainer Robert Riep nun aber ein offizielles Saisonziel entlocken: „Platz drei! Das ist auch klar so ausgerufen.“ Das Podium soll es also sein und das ist durchaus ambitioniert. Denn aktuell wird die Wahrburger Wunschplatzierung vom SV Medizin Uchtspringe belegt, der zwar haargenau die gleiche Tordifferenz vorweisen kann (53:21), aber damit bereits fünf Zähler mehr gesammelt hat, als die Stendaler. Es bedarf also einer kleinen Aufholjagd. Doch die traut Robert Riep seiner Mannschaft durchaus zu, wenngleich die ersten Pflichtspiele des Jahres noch Steigerungspotenzial offenbarten.

Gegen Saxonia Tangermünde (1:2) gab es eine Niederlage, der Kreveser SV (2:0) wurde mit viel Mühe bezwungen. Was Riep an beiden Spielen störte, war die spielerische Darbietung seiner Elf. Zu wenig Kurzpass, zu viel Langholz. „Damit sind auch die Jungs selbst nicht zufrieden“, erklärt Riep. Stand jetzt ist die Entwicklung der Wahrburger aber immerhin so weit, dass die kleinen Teams der Liga zumeist souverän bezwungen werden. Der TuS macht seine Pflichtpunkte. Die kommenden Gegner heißen Rossau (A) und Tangerhütte (H). Auch hier sind die Stendaler klar favorisiert. „Wir wollen den Druck hochhalten. Tangermünde und Liesten können die Meisterschaft gerne untereinander ausspielen, aber Uchtspringe wollen wir noch kriegen. Das ist unser Ziel“, unterstreicht der TuS-Trainer gegenüber der AZ.

Mit den Medizinern verbindet den TuS Wahrburg übrigens eine Gemeinsamkeit, auf die Robert Riep gerne verzichten würde: Beide Mannschaften sind auffällig abhängig von ihren Top-Torjägern. Uchtspringe hat Marcel Brinkmann (33 Tore), Wahrburg hat Pitzner (24). „Wir gewinnen nicht, weil wir die Tore so schön rausspielen, sondern weil wir vorne einen wieselflinken Stürmer haben, der eiskalt ist. Das sollte aber nicht unser Anspruch sein. Wir haben auf dem Papier auch andere sehr gute Fußballer und das müssen wir auf den Rasen kriegen“, sagte Riep nach dem jüngsten Sieg über den KSV. Recht hat er, denn wer zu den Top drei zählen möchte, sollte mehr bieten können, als nur einen zuverlässigen Knipser.

