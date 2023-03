Rosario Schulze lässt Lok Stendal jubeln

Von: Tobias Haack

Mann des Spiels: Rosario Schulze. © Haack

Der 1. FC Lok Stendal hat sein Verbandsliga-Heimspiel gegen den FSV Barleben mit 2:0 gewonnen. Die Altmärker benötigten Geduld und die nötige Portion Glück.

Der 1. FC Lok Stendal hat ein erfolgreiches Comeback auf die heimische Bühne am „Hölzchen“ gefeiert. Am Sonntagnachmittag fuhr die Mannschaft von Trainer Jörn Schulz einen 2:0 (0:0)-Arbeitssieg gegen den FSV Barleben ein. Es war das erste Verbandsliga-Heimspiel seit knapp vier Monaten.



Säyniö ersetzt Mahrhold

Beim Publikum war trotz langer Auszeit die Erinnerung an die Hinserie schnell zurück. Der Grund: Lok-Coach Schulz vertraute auf seine bereits in der ersten Saisonhälfte eingespielte und etablierte Startelf. Einzig Kapitän Johannes Mahrhold musste ersetzt werden. Für ihn erhielt der Finne Elias Säyniö mal wieder Einsatzminuten. Ansonsten knüpfte der 1. FC Lok personell und systematisch an bekannte Muster an.



In der Anfangsphase hatten die Eisenbahner dann auch durchaus Schwung. Rosario Schulze, Max Salge und Denys Vyrych verzeichneten erste Halbchancen. Richtig zwingend wurde es aber nicht. Außenseiter Barleben, der im Abstiegskampf noch auf jeden Punkt angewiesen ist, begehrte in der Folge auf. Die Abwehr der Bördekreisler stand sicher, vorne hatte Lukas Magnus die beste, weil einzige, Chance nach einem Patzer von Florian Stark – Außennetz (28.). In die Kabinen ging es torlos. Geduld war gefragt.



Barleben verteidigt geschickt

Diese wollte Linksaußen Vyrych nicht aufbringen, denn nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn zog er à la Robben in den Strafraum, wurde aber gerade noch geblockt. Ein Hundertprozenter war auch das nicht. Der bot sich dafür dem FSV. Magnus kam nach einem Einwurf über Umwege frei zum Abschluss, verzog aber deutlich (48.). „Da hatten wir ein bisschen Glück“, analysierte Lok-Trainer Jörn Schulz später.

Doppelschlag nach netten Geschenken

Und Fortuna blieb den Rot-Schwarzen treu. Barleben misslang ein Klärungsversuch in der 62. Minute komplett, Rosario Schulze erpresste sich den Ball und schob souverän zum 1:0 ein. Es war die Erlösung. Nur drei Zeigerumdrehungen später folgte die Vorentscheidung. Erneut schenkte der FSV naiv den Ball her, erneut stand Schulze richtig – 2:0 (65.). So einfach kann es gehen, wenn es der Gegner zulässt.



Der Doppelschlag hatte zur Folge, dass zum Glück für die 272 Zuschauer nun mehr vor den Toren passierte. Auf Stendaler Seite hätten Florian Stark (69.), Salge (84.) und Vyrych erhöhen können (oder müssen). Für den FSV schlug Toni Wasylyk aus aussichtsreichster Position ein Luftloch (76.). So blieb es beim 2:0-Arbeitssieg des 1. FC Lok Stendal gegen einen unangenehmen Gegner.



„In der ersten Halbzeit haben wir kaum Druck in der Endzone gehabt. Dennoch haben wir versucht, es fußballerisch zu lösen. In der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen zielstrebiger gewesen“, resümierte Jörn Schulz.



Tore: 1:0, 2:0 Rosario Schulze (62., 65.).

1. FC Lok Stendal: Poser - Schleicher (82. N. Breda), Säyniö, Stark, Knoblich (63. Bubke) - Illchenko, Matvyeyev, Lehmpfuhl (75. Flöther), Vyrych - Salge (88. Pfeiffer), Schulze (68. Erdmann).

Alles zum Fußball von der Landesklasse bis zur Verbandsliga lest Ihr am Montag im XXL-Sportteil der Altmark-Zeitung.