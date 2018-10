„Altmark Volleys“ in Runde zwei

Gardelegen/Salzwedel. Die erste Runde im Volleyball-Landespokal verlief für die westaltmärkischen Vertreter mit unterschiedlichem Erfolg.

Während die Damen des SSV Gardelegen in eigener Halle und die Männer der VSG Salzwedel in fremder Halle die Segel streichen mussten, zogen die „Altmark Volleys“ hingegen dank zweier klarer Siege in die zweite Runde ein.

Frauen

Die SSV-Damen, die ihre erste Saison in der Landesklasse bestreiten, genossen im Landespokal Heimrecht und trafen im ersten Spiel auf den VC Staßfurt. Dabei hatten die Gardelegenerinnen in ihrem ersten Pflichtspiel mit personellen Sorgen zu kämpfen und traten lediglich mit sechs Spielerinnen an. Da SSV-Trainer Lucien Braune mit den „Altmark Volleys“ selbst aktiv war, betreute Philipp Lenz, ehemaliger Zuspieler der Gardelegener SSV-Männer, die Damen an der Seitenlinie.

Im Duell mit dem Landesligisten erwischten die SSV-Damen in der heimischen „Willi-Friedrichs-Halle“ einen richtig guten Start, denn die Gardelegenerinnen um Kapitänin Michelle Fischer gingen im ersten Satz mit 5:0 in Führung. Doch nach diesem Blitzstart lief bei den Gastgeberinnen in der Folge nicht mehr viel zusammen beziehungsweise die Staßfurterinnen fanden zu ihrem Spiel und setzten den SSV gehörig unter Druck. Besonders gegen die Staßfurter Schnellangriffe über die Mitte fanden die Gardelegenerinnen keine Gegenmittel. So schafften die VC-Damen nicht nur schnell den Ausgleich, sondern marschierten ohne große Mühe zum deutlichen 25:8-Satzgewinn. Und auch in den folgenden beiden Durchgängen hatten die SSV-Frauen immer wieder mit Schwächen in der eigenen Annahme zu kämpfen, sodass der VC Staßfurt leichtes Spiel hatte. Die Gardelegenerinnen gaben sich allerdings nicht kampflos geschlagen und freuten sich über jeden Punkt. Am Ende verloren die SSV-Frauen aber auch die Sätze zwei und drei deutlich mit 10:25, 10:25. Damit schieden die Westaltmärkerinnen erwartungsgemäß aus dem Landespokalwettbewerb aus und können sich nun voll auf die Landesklasse konzentrieren. Den Tagessieg sicherte sich in dieser Spielrunde übrigens der VC Staßfurt, der sich im Endspiel gegen Eintracht Güsten (Landesliga Nord) mit 3:0 durchsetzte.

• SSV Gardelegen: Fischer, Eckhardt, Hoffmann, Pianka, Rubkovci, Wienecke.

Männer

Die „Altmark Volleys“, die in der Landesoberliga bekanntlich nach ihrem Aufstieg noch nicht wirklich in die Erfolgsspur gefunden haben, wollten die erste Runde des Landespokals dazu nutzen, um sich das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Punktspiele zu holen. Und das ist den Westaltmärkern auch gelungen, denn am Ende zogen sie mit zwei ungefährdeten 3:0-Erfolgen in die zweite Runde ein.

Die Reise führte dabei nach Dessau. Im ersten Spiel trafen die Altmärker, die ersatzgeschwächt anreisten und nur sieben Akteure inklusive Libero aufbieten konnten, auf die SG Einheit Halle (Landesliga Süd). Die Hallenser traten lediglich mit sechs Spielern an und hatten dem Landesoberligisten somit nicht viel entgegenzusetzen. Die Männer um Spielertrainer Lucien Braune kamen so zu einem sicheren 3:0-Erfolg (25:14, 25:19, 25:15). Im Spiel um den Tagessieg bekamen es die Gardelegener dann mit den gastgebenden Dessau-Volleys III zu tun. Dabei handelt es sich um eine reine Jugendmannschaft, die in der Landesklasse Südost aktiv ist. Dabei reichten insbesondere druckvolle Aufschläge aus, um für klare Verhältnisse zu sorgen. Am Ende hatten die „Altmark Volleys“ keine Mühe und behielten ebenfalls ungefährdet mit 3:0 die Oberhand (25:10, 25:12, 25:12).

„Beide Spiele waren eigentlich recht entspannt. Ich denke, das hat uns gutgetan und dürfte uns neues Selbstvertrauen geben“, fasste Mittelblocker Christian Rüsting zusammen.

• Altmark Volleys: Braune, Rüsting, Viehmann, Knipp, S. Rummel, Posselt, Liebscher.

Die Männer der VSG Salzwedel mussten hingegen in Magdeburg antreten und trafen im ersten Spiel auf den gastgebenden USC III. Im ersten Durchgang leisteten sich die Jeetzestädter zu viele eigene Fehler und verloren so den Satz mit 18:25. Danach steigerte sich der VSG-Sechser und lieferte dem USC fortan einen harten Kampf. Jedoch hatten die Magdeburger das bessere Ende auf ihrer Seite – 26:24. Davon ließ sich das Team um Spielertrainer Lutz Schneider jedoch nicht entmutigen. Im dritten Satz lief es immer besser und mit 25:16 wurde der Durchgang auch sicher gewonnen. Im vierten Satz wechselte mehrfach die Führung, bis zum Stand von 21:21 war alles offen. Mit vier Punkten in Folge machte der USC dann aber alles klar. „Es war mehr drin“, bemerkte Spieler Patrick Rütz.

• VSG Salzwedel: Rütz, Schönemann, Fa. Schierhorn, Fl. Schierhorn, Seeger, Schneider, Radtke, Michaels.

Von Tobias Weber und Renee Sensenschmidt