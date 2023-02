Altmärker siegen 3:1, guter Block bringt die Wende

Von: Renee Sensenschmidt

Die Altmark Volleys halten Kurs in Richtung Titelverteidigung in der Volleyball-Landesoberliga. Das Spitzenspiel gegen den USC Magdeburg II wurde am Sonntag mit 3:1 gewonnen. © Sensenschmidt

Gardelegen – Durch einen 3:1-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten USC Magdeburg II haben die Altmark Volleys des SSV Gardelegen ihre Tabellenführung in der Volleyball-Landesoberliga auf fünf Zähler ausgebaut. Zudem gelang dem Sechser um Spielertrainer Lucien Braune eine erfolgreiche Revanche für die 2:3-Hinspielniederlage.

Doch zunächst sah es nicht nach einer Revanche aus, denn im ersten Satz hauten die Magdeburger mit der lautstarken Unterstützung eines jugendlichen Trommlers mal so richtig auf die Pauke. Mit scharfen Angaben setzten die USC-Akteure die Altmärker unter Druck, die aufgrund einer schlechten Annahme nicht ins Spiel fanden. Mit 25:18 ging der Satz deutlich an den USC.



Der zweite Durchgang lief für die Einheimischen dann etwas besser, konnte doch die eigene Fehlerquote gesenkt werden. Die Volleys gingen mit 14:11 in Führung, leisteten sich dann aber wieder einige Annahmefehler und gaben fünf Punkte in Folge ab – 14:16. Nach einer Auszeit fing sich der Braune-Sechser und holte sich die Führung (19:18) zurück. Doch der USC hielt dagegen und hatte beim Stand von 23:24 Satzball. Jonas Rummel blockte dann erfolgreich den Schmetterschlag von Christoph Brehme, um anschließend selbst einen Angriff zum 25:24 abzuschließen. Ein weiterer Block der Hausherren brachte schließlich den viel umjubelten 26:24-Satzgewinn.



Denkbar schlecht starteten die Altmärker dann in den dritten Durchgang, in dem sie schnell mit 2:7 zurücklagen. Bis zum Stand von 17:13 führte der USC, doch dann holten die Volleys zum Gegenschlag aus. Eine bessere Annahme sorgte dafür, dass Zuspieler Lucien Braune die Angreifer Hendrik Herms, Simon Rummel, Eric Lindeberg, Jonas Rummel und Stefan Posselt besser einsetzen konnte und diese nun immer wieder die Lücken im gegnerischen Feld fanden. Und plötzlich zeigten die USC-Akteure, die zuvor mit einer nach Fehlern der Gastgeber höhnischen Anfeuerung auffielen, Nerven. Sie legten sich mehrfach mit Hauptschiedsrichter Thomas Kriebel, der durch den den 2. Schiedsrichter Patrick Rütz aus Salzwedel unterstützt wurde, an. Während die Gäste jetzt komplett ihren Faden verloren, gelang den Altmark Volleys nun fast alles und mit 25:19 wurde der Satz noch sicher gewonnen. Mit dem Satzgewinn war dann auch die Gegenwehr des USC gebrochen. Die Volleys diktierten den vierten Durchgang und zogen zum 25:18 und damit zum 3:1-Sieg davon.



„Im ersten Satz hat der USC stark aufgeschlagen und wir hatten große Probleme in der Annahme. Unsere eigenen Angaben waren fehlerhaft und ohne Druck. Der Gewinn des zweiten Satzes war wichtig für uns. Mit der Unterstützung unserer Zuschauer haben wir uns dann deutlich gesteigert, auch unsere Blockarbeit wurde immer besser“, meinte nach der Partie Jonas Rummel, der mit seinen Mitstreitern Kurs in Richtung Titelverteidigung hält.



Altmark Volleys: Posselt, Crahmer, S. Rummel, Lindenberg, Herms, J. Rummel, Braune, Rüsting, Wolff, Gust, Winkler.