Futsal: Titel zum Greifen nah

Spergau/Altmark – Äußerst ordentlich haben sich am Sonnabend die beiden altmärkischen Vertreter bei den Meisterschaften des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) im Futsal verkauft. Die B-Jugend des 1. FC Lok Stendal belegte beim Turnier der sechs Landesmeister in der Jahrhunderthalle in Spergau Platz vier, die SG Salzwedel holte bei der A-Jugend Bronze.

B-Jugend



Die Schützlinge von Trainer Toralf Meier starteten gegen den Berliner SC gut in das Turnier, Louis Lauck (3.) sorgte für die 1:0-Führung. Weitere Chancen blieben danach ungenutzt, der Ausgleich der Hauptstädter zum 1:1-Endstand war die Folge. Anschließend sollte gegen den FC Mecklenburg Schwerin nicht viel gelingen, Lok unterlag mit 0:3. Es folgte eine 0:1-Niederlage gegen Thüringen-Meister RSV Fortuna Kaltennordheim, erneut blieben einige Chancen ungenutzt. Der gegnerische Treffer fiel in Unterzahl, nachdem Torhüter Christian Günther nach einem Foulspiel, das als Notbremse bewertet wurde, die Rote Karte erhalten hatte. Finn Handge hielt zwar den anschließenden Zehnmeter, doch wenig später schlug der RSV doch noch zu. Besser lief es dann gegen den FC Eilenburg, Louis Lauck (4.) und Lasso-Bo Lange (8.) schossen einen 2:0-Sieg heraus. Gegen den späteren Sieger 1. FC Frankfurt/Oder sorgte Elias Wolff (9.) dann für einen 1:0-Sieg.



Ein Blick auf die Abschluss-tabelle zeigte, dass für die Stendaler mehr drin war. Toralf Meier fiel sofort das Spiel gegen Berlin ein. „Da müssen wir 3:0 führen, dass eine Gegentor wäre dann ohne Bedeutung gewesen.“ Doch auch die Niederlage gegen Kaltennordheim tat weh, denn nur gegen Lok hatten die Thüringer gepunktet. „Es ist so, wie es ist. Die Jungs haben trotzdem eine super Hallensaison gespielt. Im nächsten Jahr greifen wir wieder an“, versprach Toralf Meier, dessen Schützling Philip Braunschweig in die „Mannschaft des Turniers“ gewählt wurde.



A-Jugend



Für den Salzwedeler Nachwuchs, eine Spielgemeinschaft mit Akteuren des ESV Lok und SV Eintracht, war am Ende der Titel zum Greifen nah. Gegen den Frohnauer SC gab es zum Auftakt in einer temposcharfen Partie ein 1:1. Jan-Niklas Frenkel (10.) glich die frühe Führung des Berliner Landesmeisters aus. Gegen Anker Wismar erzielte Wenzel Stütz (2.) eine schnelle 1:0-Führung, doch diesmal schaffte der Gegner noch den leistungsgerechten Ausgleich. Gegen den Thüringen-Vertreter 1. Suhler SV schossen Lukas Müller, der auch in die „Mannschaft des Turniers“ gewählt wurde, Gian Grabowski (2) und Jan-Niklas Frenkel einen deutlichen 4:0-Sieg heraus. Mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf, hier trafen Müller und Frenkel, setzten sich die Jeetzestädter dann sogar an die Tabellenspitze. Gegen den RSV Eintracht aus Brandenburg hätte ein Remis zum Titelgewinn gereicht. Doch in der dritten Minute ging der RSV durch einen für den starken Torhüter Tung Le Minh verdeckten Schuss mit 1:0 in Führung. Die Salzwedeler versuchten danach alles, doch echte Chancen, um den Ausgleich zu erzielen, ergaben sich nicht mehr. Aufgrund der Tor- und Punktgleichheit mit Frohnau wurde noch ein Sechsmeter-Schießen zur Ermittlung des dritten Platzes angesetzt. Oliver Koch, Jan-Niklas Frenkel und Gian Grabowski verwandelten, Keeper Tung Le Minh parierte einen Ball – die SGS holte Bronze.



„Bei der Siegerehrung waren die Jungs noch enttäuscht. Wir wären gerne zur Deutschen Meisterschaft nach Duisburg gefahren, aber es sollte nicht sein. Auf der Rückfahrt haben die Spieler dann doch realisiert, was sie geleistet haben. Der Erfolg sollte uns Schwung für die Rückrunde in der Verbandsliga geben“, zog Trainer Thomas Richter nach dem Turnier ein positives Fazit.



Lobende Worte fand auch der Spielausschuss-Vorsitzende des KFV Altmark West, Axel Garz. „Die Jungs haben Großes vollbracht und unseren Kreis würdig im NOFV-Maßstab vertreten.“ Garz hatte das Turnier in Spergau verfolgt, um sich eventuell noch Anregungen für das kommende Wochenende zu holen, ist doch der KFV Altmark West in Beetzendorf dann Gastgeber für die NOFV-Meisterschaften der D- und C-Jugend, bei der am Sonntag die C-Jugendlichen des 1. FC Lok Stendal ab 11 Uhr auf Hertha BSC, Dynamo Dresden, Rot-Weiß Breitungen, 1. FC Frankfurt/Oder und Hansa Rostock treffen werden.

Statistik

B-Jugend



Berlin - Stendal 1:1



Eilenburg - Kaltennordheim 1:0



Frankfurt - Schwerin 4:0



Eilenburg - Berlin 0:0



Schwerin - Stendal 1:0



Kaltennordheim - Frankfurt 0:2



Berlin - Schwerin 1:1



Frankfurt - Eilenburg 3:1



Stendal - Kaltennordheim 0:1



Frankfurt - Berlin 2:2



Kaltennordheim - Schwerin 0:1



Eilenburg - Stendal 0:2



Kaltennordheim - Berlin 1:2



Stendal - Frankfurt 1:0



Schwerin - Eilenburg 1:0



Endstand



1. 1. FC Frankfurt/Oder 11:4 / 10



2. FC Mecklenburg Schwerin 6:5 / 10



3. Berliner SC 6:5 / 7



4. 1. FC Lok Stendal 4:5 / 7



5. FC Eilenburg 2:6 / 4



6. Fortuna Kaltennordheim 2:6 / 3



1. FC Lok Stendal: Günther, Handge - Braunschweig, Vinzelberg, Wolff, Lauck, Korbani, Mohamed, Gerhard, Lange.



A-Jugend



Frohnau - Salzwedel 1:1



Neugersdorf - Suhl 1:0



RSV Eintracht - Wismar 1:1



Neugersdorf - Frohnau 1:0



Wismar - Salzwedel 1:1



Suhl - RSV Eintracht 0:2



Frohnau - Wismar 5:0



RSV Eintracht - Neugersdorf 3:1



Salzwedel - Suhl 4:0



RSV Eintracht - Frohnau 1:1



Suhl - Wismar 1:4



Neugersdorf - Salzwedel 0:2



Suhl - Frohnau 0:1



Salzwedel - RSV Eintracht 0:1



Wismar - Neugersdorf 0:2



Endstand



1. RSV Eintracht 8: 3 / 11



2. Oberlausitz Neugersdorf 5: 5 / 9



3. SG Salzwedel 8: 3 / 8



4. Frohnauer SC 8: 3 / 8



5. FC Anker Wismar 6:10 / 5



6. 1. Suhler SV 1:12 / 0



SG Salzwedel: Le Minh, Kummert - Picht, Al Khelef, Saliho, Aziz, Stütz, Frenkel, Bertkow, Koch, Müller, Grabowski.