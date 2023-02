Ulrike Scheinert und Andrea Berg äußerst nervenstark

Von: Renee Sensenschmidt

Die Schwestern Ulrike Scheinert (l.), die im Einzel Platz zwei belegte, und Andrea Berg (SSV Gardelegen) sicherten sich bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften in Osterburg Gold im Doppel. © Sensenschmidt

Osterburg – Die Sportschule in Osterburg war am Wochenende Austragungsort der diesjährigen Landesmeisterschaften im Tischtennis der Senioren. Von Freitag bis Sonntag gingen in zahlreichen Altersklassen 120 Männer und 43 Frauen im Einzel und Doppel an den Start. Dabei konnten sich einige Altmärker/innen ihre Medaillen- und Titelträume erfüllen.

Bei den Seniorinnen 50 fiel die Entscheidung um Gold zwischen Ulrike Scheinert (SSV Gardelegen) und Dana Dietrich (Halle). Letztere siegte mit 11:7, 9:11, 11:7 und 11:2 und sicherte sich damit den Titel. Um den dritten Platz stritten drei Altmärkerinnen, die jeweils auf 2:3-Siege kamen, sodass das Satzverhältnis entscheiden musste. Bronze ging an Katrin Janot (TSV Kusey/8:9 Sätze), die Dagmar Haack (SV Schorstedt/6:11) und Andrea Berg (SSV Gardelegen/7:12) auf die Plätze verwies.



Christiane Zufall holte Gold bei den Seniorinnen 60. Die Bismarkerin besiegte ihre beiden Gegnerinnen jeweils in vier Sätzen.



Marita Oscheja (Chemie Mieste) als Gruppensiegerin und Brunhilde Lorenczius (TSV Kusey) als Zweite ihrer Gruppe erreichten das Halbfinale bei den Seniorinnen 65. Dort trafen die beiden Altmärkerinnen aufeinander, Lorenczius siegte mit 11:5, 11:6 und 11:9. Im Finale musste sich die Kuseyerin dann aber Margit Kindling (Riestedt) in vier umkämpften Sätzen beugen. Monika Jahn (TTC Lok Stendal) hatte bei den Seniorinnen 70 einen schweren Stand, holte trotz ihrer beiden Niederlagen aber Bronze.



Simon Schwartz (Chemie Mieste) war der einzige Altmärker bei den Senioren 40. Er verpasste als Gruppendritter die K.o.-Runde und belegte am Ende Platz neun. Auch Andreas Kahlow (Blau-Gelb Goldbeck) und Nico Voigt (Post Stendal) konnten sich bei den Senioren 45 nicht für die K.o.-Runde qualifizieren. Voigt wurde Siebter, Kahlow belegte Rang zehn. Bei den Senioren 50 kamen Dennis Bree (Lok Stendal) und Enrico Klatt (SV Winterfeld) nicht über Platz drei in den jeweiligen Vorrundengruppen hinaus. Beide belegten jeweils Platz neun.



Stark präsentierten sich Jörg Markus und Jörg Meier vom SSV Gardelegen bei den Senioren 60. Als Gruppenzweite erreichten beide das Viertelfinale, in dem Markus überraschend Klaus Bauske (Börde Magdeburg) mit 11:6, 11:9, 11:7 besiegte und somit Bronze sicher hatte. Im Halbfinale bot der körperbehinderte Sportler dem späteren Sieger Matthias Weiß (Prettin) einen großen Kampf und unterlag in vier Sätzen. „Das war mehr, als ich erwartet habe“, freute sich der sympathische Gardelegener. Für Jörg Meier erfüllte sich der Medaillentraum nicht, er verlor im Viertelfinale gegen Klaus Birkner (Taucha) mit 0:3. Gernot Hinz (TSV Kusey) zog als Gruppenzweiter bei den Senioren 65 ins Viertelfinale ein, musste sich dort aber Roland Frank (Staßfurt) im Entscheidungssatz mit 10:12 geschlagen geben. Claus-Peter Grünke (Eintracht Salzwedel) schied als Gruppendritter in der Vorrunde aus. Ein Vorrunden-Aus mussten bei den Senioren 70 auch Reinheid Bendschneider (Eintracht Salzwedel) und Erhard Nagel (Aufbau Stendal) hinnehmen. Klaus Zufall (TuS Bismark) qualifizierte sich indes als Gruppenzweiter für das Viertelfinale, dort unterlag er Wolfgang Doant (Lützen) in vier Sätzen. Als Gruppendritte verpassten Gerhard Mathias (Lok Stendal) und Hubert Werner (Altmark Iden) bei den Senioren 80 den Einzug ins Halbfinale.



Im Doppel der Seniorinnen 40 eilten Andrea Berg und Ulrike Scheinert von Sieg zu Sieg. Das Gardelegener Geschwister-Paar besiegte nach zuvor drei glatten Erfolgen im Finale Yvonne Zöller/Katrin Mosche (Schwerz) nach einem dramatischen Duell und mit großer Nervenstärke 15:13, 9:11, 5:11, 15:13 und 11:9. Dagmar Haack sicherte sich mit Annett Grosch (Zerbst) Bronze. Ihrer Favoritenrolle wurden Marita Oscheja und Ilona Söfftge (TTC Halle) im Doppel der Seniorinnen 60 gerecht. Die ehemaligen Vize-Europameisterinnen besiegten im Finale Petra Möller/Margit Kindling (Haldensleben/Riestedt) mit 6:11, 11:6, 11:7 und 11:9.



Einen schönen Erfolg feierten Jörg Meier und Jörg Markus im Doppel der Senioren 60. Die beiden Gardelegener zogen mit drei glatten 3:0-Erfolgen ins Endspiel ein, mussten sich dort aber Lutz Kühne/Thorsten Kaczor (Börde Magdeburg/Quedlinburg), die zuvor Grünke/Hinz mit 3:0 ausgeschaltet hatten, mit 9:11, 4:11, 11:8 und 4:11 geschlagen geben.