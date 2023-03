Alte Klasse setzt sich durch

Von: Tobias Haack

Bester Torjäger der Landesklasse: Kevin Beyer (rechts). © Haack, Tobias

In der „Elf der Woche“ der Altmark-Zeitung-Sportredaktion stehen an diesem Spieltag einige Akteure, die ihren zweiten Frühling erleben.

Die „Elf der Woche“ der Altmark-Zeitung weist auch in der aktuellen Ausgabe wieder die Matchwinner von der Landesklasse bis hoch zur Verbandsliga aus. Am vergangenen Spieltag waren es vor allem die Leistungsträger vergangener Tage, die einmal mehr ihre Klasse nachweisen konnten.



Torhüter



Im Tor ist es der Salzwedeler Dennis Röhl, eine Institution des Vereins, der sich aufgedrängt hat. Der Rückhalt der Eintracht glänzte in Irxleben mit zahlreichen wichtigen Paraden, die den wertvollen Punkt im Abstiegskampf festhielten.



Verteidigung

Die Abwehr wird an diesem Spieltag mit einer Dreierkette besetzt. Sie besteht aus Igor Tyshchenko (Bismark), Phillip Magerin (Osterburg) und Andreas Thiede (Krevese). Das Trio wusste seiner jeweiligen Mannschaft am vergangenen Wochenende den notwendigen Halt zu geben. „Andi hat unser Spiel stabilisiert, das war sehr wichtig“, lobte beispielsweise Krevese-Trainer Holm Hansens seinen Routinier. Das gleiche Zeugnis bekam auch Tyshchenko in Bismark ausgestellt. Magerin gelang für seinen OFC sogar ein Treffer.



Mittelfeld

Dem Mittelfeld, das mit vier starken Akteuren besetzt ist, drückt ein Duo aus Gardelegen seinen Stempel auf. Waren die Spiele gegen den MSC Preussen in der Vergangenheit stets eng und umkämpft, so deklassierten die Altmärker ihren Kontrahenten am Wochenende im eigenen Stadion – 5:2! Mann des Spiels war Florian Scheinert, der die ersten drei Treffer des SSV 80 in dieser Partie erzielte. Eine Gala-Vorstellung. Im Hintergrund des Kapitäns spielte Hannes Schreiber eine ganz wichtige Rolle. Er räumte im defensiven Mittelfeld auf und ermöglichte so die Glanzleistung der Offensivabteilung. Flankiert werden die beiden Verbandsliga-Kicker von Moritz Bastian (Liesten), dem beim 5:2 gegen Lok Jerichow eine Vorlage glückte und der auch sonst fleißig unterwegs war, sowie von Kevin Beyer (Post Stendal).

Zum Kapitän der Röxer muss man gar nicht viel sagen. Dass die junge, im Vorfeld der Saison abgeschriebene Mannschaft der Stendaler völlig souverän durch die Saison marschiert, liegt vor allem an ihrem Führungsspieler. Beyer spielt und trifft wie zu besten Zeiten in Warnau und Möringen. Im Fernduell um die Torjägerkanone liegt er mit 26 Toren fünf Treffer vor Seriensieger Marcel Brinkmann.



Angriff

In der vordersten Reihe werden Erinnerungen wach – zumindest in Tangerhütte. Es ist noch nicht lange her, da gingen Christian Englich und Rosario Schulze in der Tangerstadt gemeinsam auf Torejagd, mittlerweile haben sich die Wege getrennt. Heute gibt es das Wiedersehen in der „Elf der Woche“. Englich traf doppelt für Germania, Schulze doppelt für Lok Stendal. Platz Nummer drei hat sich Martin Rückriem gesichert, der das Tor des Tages für den Rossauer SV beisteuerte. Es war ein ganz wichtiges im Abstiegskampf.