Altbewährtes und eine Premiere

LAUFSPORT 7. Crosslauf und 1. Crossbike-Rennen beim SV Engersen

+ Dichtes Gedränge in Engersen: Die Läuferinnen und Läufer über sechs und 11,8 Kilometer wurden zusammen auf die Strecke geschickt, sodass es beim Start mächtig eng zuging. Fotos: Weber

Engersen – Exakt 232 Läuferinnen und Läufer waren am Sonnabendvormittag in Engersen mit dabei, als die mittlerweile siebte Auflage des Crosslaufes in den Frühling ausgetragen wurde.