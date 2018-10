Gardelegen. Hätte man vor dem Spiel des SSV Gardelegen gegen den Blankenburger FV die Tabelle der Fußball-Landesliga als Anhaltspunkt genommen, so hätte man durchaus eine spannende Begegnung der beiden Aufsteiger erwarten können.

Doch es sollte ganz anders kommen, denn am Sonnabend wies nur eine Mannschaft die Ligazugehörigkeit nach. Und das überaus eindrucksvoll. Der gastgebende SSV Gardelegen war den Gästen aus dem Harz nämlich in allen Belangen klar überlegen und fegte den BFV förmlich mit 7:0 (3:0) vom Platz.

„Das war ein ganz starker Auftritt meiner Mannschaft. Man muss aber auch sagen, dass es uns der Gegner sehr einfach gemacht hat“, hatte SSV-Trainer Norbert Scheinert nach dem Gala-Auftritt seines Teams nur wenig zu kritisieren. Die Partie begann dann auch ganz nach dem Geschmack der Platzherren, denn bereits nach drei Minuten zappelte der Ball das erste Mal im gegnerischen Netz. Nach einem mustergültig vorgetragenen Angriff über Florian Scheinert und Simon Bache brauchte Hannes Malek nur noch zum 1:0 einzuschieben. Dieser frühe Treffer sorgte natürlich für Sicherheit und die SSV-Kicker blieben am Drücker. Nachdem Bache gleich zweimal am Blankenburger Schlussmann scheiterte (7., 14.), machte es der SSV-Stürmer in der 23. Minute besser. Und Bache traf aus spitzem Winkel zum 2:0. Als Bache dann sogar auf 3:0 erhöhte (35.), schien eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Doch in den letzten zehn Minuten wurden die Gäste etwas stärker, wobei bei den Gardelegenern auch etwas die Konzentration nachließ. Folgen hatte dies jedoch nicht, denn Clemens-Paul Berlin rettete nach einem Freistoß vor der Linie (45.) und Keeper Marc Mette hielt gegen Martin Zobel stark (45.+1).

Und auch nach dem Seitenwechsel blieb es eine einseitige Begegnung. Die Blankenburger erwischten einen rabenschwarzen Tag, ließen sich ein ums andere Mal überrumpeln und boten insbesondere in der Verteidigung eine ganz schwache Vorstellung. Den SSV-Kickern spielte das natürlich in die Karten. Immer wieder schalteten die Platzherren schnell um und kreierten gefährliche Offensivaktionen. So auch in der 48. Minute. Nach einem starken Ballgewinn ging es dann schnell. Zu schnell für den BFV, der nur hinterherschauen konnte, wie Hannes Malek das 4:0 erzielte. Damit war die Partie endgültig entschieden. Doch die Gardelegener hatten noch lange nicht genug und hielten das Tempo hoch. Mit Erfolg, denn Martin Gille und Clemens-Paul Berlin per Doppelpack schossen einen überaus deutlichen 7:0-Erfolg heraus. Doch die Westaltmärker überzeugten nicht nur mit ihrem Offensivspiel, denn auch die Abwehr präsentierte in glänzender Verfassung. Zum schwachen Auftritt der Gäste passte dann auch die letzte Aktion der Partie, denn Martin Zobel scheiterte per Strafstoß an Mette im Tor, der so die Null festhielt (89.).

• Tore: 1:0 Hannes Malek (3.), 2:0, 3:0 Simon Bache (23., 35.), 4:0 Malek (48.), 5:0 Martin Gille (55.), 6:0, 7:0 Clemens-Paul Berlin (72., 76.).

• Bes. Vorkommnis: Der Blankenburger Martin Zobel verschießt einen Strafstoß (89.).

• Zuschauer: 115.

Von Tobias Weber