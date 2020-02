Acht Holz – Staffelsieg war möglich

Binde/Arendsee – Die Bohlekegler des SV Binde blicken auf ihre bislang beste Saison in der 2. Bundesliga zurück.

Die zehnte Saison in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands beendeten die Mannen um Alf Schernikau auf dem zweiten Tabellenplatz und schrammten dabei haarscharf am Sieg in der Staffel 2 und damit den Aufstiegsspielen zur 1. Bundesliga vorbei.

Letztlich fehlten den Westaltmärker acht Holz, um fünf Punkte mehr einzufahren und damit in der Endabrechnung vor der SG Spandau, die drei Pluspunkte (29:26) mehr auf ihrem Konto hat, zu landen. „So dicht dran waren wir noch nie“, seufzte Spieler Carlo Thiede, der beim Auswärtsspiel bei Hansa Stralsund mit nur einem Holz mehr seiner Vertretung den begehrten Zusatzpunkt hätte sichern können. Bei der SG Greifswald/Gützkow fehlten fünf, beim SV Fehrbellin II lediglich zwei Holz zum möglichen Gesamtsieg.

„Nach diesen drei Begegnung haben wir uns schon geärgert, doch insgesamt überwiegt die Freude über eine erneut sehr gute Saison von uns“, blickt Stefan Dombrowski zurück. Und so war der Kampf um den Staffelsieg bereits vor dem vergangenen Wochenende entschieden, an dem die Binder auf ihren heimischen Bahnen in Arendsee noch einmal groß auftrumpften.

Die Befürchtung, dass der bereits feststehende Staffelsieger SG Spandau den Zusatzpunkt entführen und damit die seit über drei Jahren andauernde makellose Heimbilanz beschmutzen könnte, bestätigten sich nicht. Ganz im Gegenteil, die Binder verpassten den Berlinern mit einer geschlossen starken Teamleistung und 57:21-Einzelwertungspunkten die höchst mögliche Niederlage. Am Sonntag ging die Saison schließlich mit einem deutlichen 3:0-Sieg gegen die zweite Vertretung der Spielgemeinschaft NKC/Iduna Berlin zu Ende (AZ berichtete).

Der SV Binde ist damit seit 43 Zweitliga-Begegnungen in Arendsee verlustpunktfrei. „Ich möchte mich bei allen Fans bedanken, die uns in unseren Heimspielen wieder nach vorn gepeitscht haben“, hob Mannschaftskapitän Alf Schernikau die Bedeutung der Unterstützung der stets zahlreichen Zuschauer, die jede Acht und Neun lautstark bejubeln, hervor.

Viel Beifall gab es nach der abschließenden Heimpartie zudem für Richard Albrecht, der am Wochenende mit 910 und 913 zweimal den Tagesbestwert schob. Damit holte sich der 22-Jährige weitere 24 Einzelwertungspunkte und schob sich damit in der Einzelwertung noch auf den ersten Platz vor. Genau wie der Greifswalder Stephan Wolfgram verbuchte Richard Albrecht in 14 Saisonspielen 134 Punkte, was einem Schnitt von 9,6 Zählern pro Partie entspricht. Der Ex-Arendseer Sebastian Kurzer (Spandau) schwächelte in den letzten beiden Begegnungen und rutschte mit 132 Punkten noch auf Rang drei ab.

Zweitbester Binder war Jochen Neubauer, der mit 106 Punkten auf Platz zehn landete. Stefan Dombrowski (93 Punkte / Platz 15), Burkhard Thiede (88 / 20), Alf Schernikau (70 / 35) und Carlo Thiede (40 / 45) folgten. Bester Ersatzmann war Wolfram Albrecht, der in seinem beiden Heimeinsätzen 20 Punkte erspielte. Reinhard Schulz, Dustin Schulze und Wolfgang Behrens holten in zwei Begegnungen jeweils zwölf, Ludwig Albrecht in einer Partie neun Punkte. Ein Auswärtsspiel bestritt Bernd Jagodzinski, der aber über einen Zähler nicht hinaus kam. „Unsere Stärke ist auch das hohe Niveau in unserer zweiten Mannschaft. Dort haben wir mehrere Spieler, die wir bedenkenlos bei uns einsetzen können“, freut sich Alf Schernikau über die Leistungsstärke im Verein.

Für die Saison 2020/21 hoffen die Westaltmärker auf eine veränderte Staffeleinteilung. „Die Derbys haben immer ihren besonderen Reiz, die Duelle mit unseren Stendaler Sportfreunden haben uns gefehlt“, meinte Alf Schernikau. Denn die Wege des SV Binde und des Stendaler KC hatten sich vor der Saison getrennt, der SKC war in die neu geschaffene Staffel 3 eingegliedert worden.

