Ach du meine Gütte! SSV 80 Gardelegen feiert Traumstart

Von: Michael Jacobs, Tobias Haack

Stark gegen Ottersleben: Erik Lehmann (links) © Jacobs, Michael

In der Fußball-Verbandsliga hat der SSV 80 Gardelegen am Dienstagabend den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Der Lohn: Die Tabellenführung für eine Nacht!

Dank eines Heimerfolges gegen Aufsteiger VfB Ottersleben am Dienstagabend hat sich Fußball-Verbandsligist SSV Gardelegen, zumindest für eine Nacht, an die Tabellenspitze geschoben. Die Westaltmärker rangen den Liga-Neuling aus Magdeburg verdient mit 2:1 (1:0) nieder. Zweifacher Torschütze für die Gardelegener war Sascha Gütte. Doch auch wenn der SSV-Stürmer damit nach zwei Spieltagen bereits vier Treffer auf dem Konto hat, stand ihm der Titel „Man of the Match“ zumindest nicht allein zu.

In einer mannschaftlich geschlossenen Leistung boten sich neben Gütte nämlich gleich mehrere SSV-Kicker für die Auszeichnung zum Spieler des Abends an. Da wäre zum Beispiel Abwehrmann Erik Lehmann, der im gesamten Spielverlauf mit überragender Zweikampfführung glänzte und auf der linken Defensivseite nichts anbrennen ließ.



Als gelungen konnte man auch den Auftritt von Torwart Benjamin Siegel bewerten. Der Keeper der Kreisoberliga-Reserve feierte sein Verbandsliga-Debüt und hinterließ, trotz Dauerregen und damit ziemlich schwierigen Bedingungen, einen guten Eindruck. Lediglich bei einem Rückpass unterlief dem Torwart ein kleiner Lapsus, der jedoch ohne Folgen blieb. „Benny hat seine Sache überragend gemacht und große Sicherheit ausgestrahlt“, lobte SSV-Trainer Norbert Scheinert seinen Schlussmann.



Die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Wir haben geordnet gespielt, waren diszipliniert, waren geduldig, haben die richtigen Bälle in die Tiefe gespielt.

Dieser bekam im ersten Durchgang aufgrund der guten Leistung seiner Vorderleute jedoch bis auf einen Fernschuss (35.) keinen wirklich gefährlichen Ball aufs Tor. Auf der anderen Seite hatten die Gardelegener derweil zwar nicht Chancen in Hülle und Fülle, kamen durch Clemens-Paul Berlin (15.), den Führungstreffer von Sascha Gütte, der nach einem klugen Pass von Fabian Beck trotz großer Bedrängnis durch seinen Gegenspieler die Nerven behielt (19.), sowie Xaver-Dan Haak (24., Kopfball) zu sehr guten Möglichkeiten. Die 1:0-Pausenführung hätte durchaus höher ausfallen können. „Die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Wir haben geordnet gespielt, waren diszipliniert, waren geduldig, haben die richtigen Bälle in die Tiefe gespielt“, schwärmte Norbert Scheinert ob der ersten 45 Minuten regelrecht.



Nach dem Seitenwechsel schwächelten die Gastgeber dann jedoch ein wenig. Zwar hatte Gütte die Chance zum 2:0 (48., Lattenschuss), doch dann folgte, beginnend mit dem 1:1 von Damian Leuschner (50.), die beste Phase der Ottersleber. Der Aufsteiger war im Begriff die Partei zu drehen, während die Gastgeber erst mit dem 2:1 durch Gütte (72.) das Heft des Handelns wieder fester in die eigenen Finger bekam. „Sie haben umgestellt auf eine Dreierkette und uns das Leben sehr schwer gemacht. Wir konnten uns in dieser Phase auch spielerisch nicht mehr richtig befreien. Aber es war dann eine absolute Willensleistung und wir haben dann auch wieder die richtigen Lösungen gefunden“, so Scheinert.



Zu diesen guten Lösungen trug auch die Einwechselung von Trainersohn David Scheinert bei, der dem Spiel des „Tabellenführers für eine Nacht“, spürbar neuen Schwung verpasste.



Tore: 1:0 Sascha Gütte (19.), 1:1 Damian Leuschner (50.), 2:1 Gütte (72.).

SSV Gardelegen: Siegel – Schönfeld, Haak, Lehmann – Stehr (60. D. Scheinert), Fehse, F. Beck, Schreiber (90.+1 St. Beck), Gille – Berlin (89. Helmuth), Gütte (87. Mertens).

