Abstieg nimmt Konturen an

Brandenburg – War das der entscheidende Niederschlag im Kampf um den Klassenerhalt? Der 1. FC Lok Stendal hat am Ostersonnabend das überlebenswichtige Oberliga-Kellerduell beim Brandenburger SC Süd 05 verdient mit 2:3 (1:2) verloren.

Zwar ist rechnerisch damit noch längst nichts entschieden, doch Anlass zur Hoffnung gibt nach 90 schwachen Minuten an der Havel kaum noch etwas. Vor allem die Körpersprache der Altmärker während und nach der Partie deutete eher auf Resignation denn auf Trendwende hin.

Trainer Jörn Schulz musste im Vergleich zum 1:0-Sieg der Vorwoche Martin Krüger krankheitsbedingt ersetzen und beorderte Niclas Buschke zurück in die Startelf. Der Drei-Tore-Mann des Hinspiels trat zunächst aber kaum in Erscheinung. Ganz anders als die Platzherren, die ihre letzte Chance offensichtlich nutzen wollten. Bei Möglichkeiten von Lukas Kohlmann (8.) und René Görisch (10.) hatte Lok erstmals Glück. Und es kam noch besser: In der 13. Minute wurde Buschke im gegnerischen Strafraum völlig unnötig gefoult. Beim fälligen Strafstoß übernahm Steven Schubert Verantwortung und traf mit etwas Fortune zum 1:0 (14.). Der unverhoffte Stendaler Treffer hatte auf den Spielverlauf jedoch keinerlei Auswirkung. Der BSC blieb am Drücker und hatte mit Kapitän Görisch den Mann des Spiels in seinen Reihen. Mit einem Doppelpack drehte der Angreifer die Partie binnen fünf Minuten im Alleingang. Zunächst netzte er nach einer simplen Eckball-Variante ein (27.). Danach folgte ein Freistoßtreffer, bei dem Lok-Keeper Lukas Kycek alles andere als gut aussah: Das Leder schlug aus großer Distanz flach in der Torwartecke ein (32.).

„Wenn du schlecht in ein Spiel reinkommst und trotzdem 1:0 in Führung gehst, weiß ich nicht, wie man das so aus der Hand geben kann“, reagierte Lok-Coach Schulz später mit Unverständnis auf die Darbietung seiner Elf. Zur schlechten Leistung gesellte sich dann auch noch Verletzungspech. Der agile Martin Gödecke musste mit einer Oberschenkelblessur vom Platz (29.), später sollte auch noch Steven Schubert (Knie verdreht) folgen (60.). „Da brechen uns dann zwei absolute Mentalitätsspieler weg und dann kommt so was dabei heraus“, klagte Schulz. Denn auch der zweite Durchgang wurde nicht besser. Die Heimelf blieb in einem mäßigen Spiel das deutlich gefährlichere Team. Ein weiterer Brandenburger Treffer wurde aberkannt (53.), Alleinunterhalter Görisch scheiterte bei einer Doppelchance an Pfosten und Unvermögen (64.). So benötigte der BSC einen Strafstoß, um die Vorentscheidung herbeizuführen. Einen Fehlpass von Tim Schaarschmidt hatten Philipp Groß und Kycek per Doppel-Foul ausbügeln müssen. Daniel Hänsch bedankte sich und verwandelte sicher zum 3:1 (68.). Danach stand der Sieger des Kellerduells fest. Buschke konnte auf Vorlage von Maurice Pascale Schmidt zwar nochmals verkürzen (85.), ein Aufbäumen folgte aber nicht mehr.

„Das war Not gegen Elend. Beide Mannschaften waren schlecht. Wenn du Normalform hast, gewinnst du hier“, resümierte Jörn Schulz nach der Partie verzweifelt. Doch von der Normalform war Lok in Brandenburg weit entfernt. Sollten Gödecke und Schubert länger ausfallen, ist an Besserung wohl auch nicht mehr zu denken.

VON TOBIAS HAACK