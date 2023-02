41 Nachwuchstalente sammeln erste Turniererfahrungen

Von: Renee Sensenschmidt

Michl Henning gab bei den mini-Meisterschaften nur einen Satz ab. Damit qualifizierte sich das Bismarker Tischtennis-Talent zur Freude von Trainerin Christiane Zufall souverän für den Verbandsentscheid. © Sensenschmidt

Beetzendorf – Insgesamt 41 Spielerinnen und Spieler nahmen am Sonntag am diesjährigen Kreisentscheid der mini-Meisterschaften im Tischtennis in Beetzendorf teil. Für die Altersklasse 9/10 ging es auch um die Qualifikation für den Verbandsentscheid, der am 23. April in Jessen stattfinden wird. Leni Wicher (MTV Beetzendorf) und Maily Zeininger (TSV Kusey) bei den Mädchen sowie Michl Henning (TuS Bismark) und Theo Wannagat (Post Gardelegen) bei den Jungen qualifizierten sich für dieses Landesturnier. Unter der bewährten Leitung von Steffen Klask sammelten die Mädchen und Jungen erste Turniererfahrungen, für die Besten gab es am Ende Pokale.

Bei den Jungen 9/10 bestimmte Michl Henning das Geschehen, im entscheidenden Duell um den Gesamtsieg besiegte der Bismarker den Gardelegener Theo Wannagat mit 13:11, 11:6 und 11:6. Seinen einzigen Satz gab Michl Henning gegen seinen Vereinskameraden Dylan Sonnenberg, der Platz drei belegte, ab.



Trotz Gips am linken Unterarm dominierte Leni Wicher die Konkurrenz der Mädchen 9/10. Die Beetzendorferin gab in ihren drei Matches nicht einen Satz ab und gewann auch das entscheidende Duell um Platz eins gegen Maily Zeininger (TSV Kusey) sicher mit 11:2, 11:3 und 11:3. In dieser Altersklasse stellten sich drei Mädchen der U8 der Konkurrenz. Die Beste von ihnen war Frieda Lotsch (VfL Kalbe), die gegen Kora Petruck und Franziska Thieß (beide Bismark) ohne Satzverlust blieb.



Mit 16 Startern war die Konkurrenz der Jungen 11/12 am stärksten besetzt. In vier Vorrundengruppen wurden zunächst die acht Teilnehmer für die K.o.-Runde ermittelt. Julian Borchert musste im Viertelfinale hart kämpfen, um sich gegen Hannes Janausch (Bismark) nach 0:2-Satzrückstand noch mit 11:9 im fünften Durchgang zu behaupten. Danach traf der Kalbenser auf Timo Lamm (Jävenitz) und siegte mit 3:1. Der Salzwedeler Oskar Stowitschek war der Finalgegner. Beide Spieler schenkten sich nichts, die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung des fünften Satzes, den Julian Borchert nach Abwehr eines Matchballes mit 13:11 für sich entschied.



Greta Tessmer vom Post SV Gardelegen siegte bei den Mädchen 11/12. Sie gewann ihre drei Begegnungen, wobei die Beetzendorferin Katharina Hehlig die größte Gegenwehr leistete und erst im fünften Satz mit 8:11 unterlag. Platz zwei ging aber an die Bismarkerin Nele Buchholz, die sich gegen Katharina Hehlig mit 11:9, 13:11 und 11:6 durchsetzte.



Im System „Jeder gegen Jeden“ ermittelten die acht Jungen 13/14 ihren Sieger. Der Bismarker Justin Sonnenberg setzte sich ungeschlagen durch, die Siege gegen den Zweitplatzierten Anton Krösch (TuS Salzwedel / 11:8) und Marcel Dyk (Post Gardelegen / 11:8) standen jeweils erst nach fünf hart umkämpften Sätzen fest.



Platzierungen



Mädchen 8 und jünger (3):



1. Frieda Lotsch (VfL Kalbe)



2. Kora Petruck (TuS Bismark)



3. Franziska Thieß (TuS Bismark



Mädchen 9/10 (2):



1. Leni Wicher (MTV Beetzendorf)



2. Maily Zeininger (TSV Kusey)



Mädchen 11/12 (4):



1. Greta Tessmer (Post Gardelegen)



2. Nele Buchholz (TuS Bismark)



3. Katharina Hehlig (MTV Beetzendorf)



4. Lena Lange (TuS Bismark)



Jungen 8 und jünger (1 Starter):



1. Jesko Passier (MTV Beetzendorf)



Jungen 9/10 (7):



1. Michl Henning (TuS Bismark)



2. Theo Wannagat (Post Gardelegen)



3. Dylan Sonnenberg (TuS Bismark)



4. Jakob Probst (TuS Bismark)



5. Sam Leneke (TSV Kusey)



6. Paul Weimann (TSV Kusey)



7. Manuel Eichmann (TuS Salzwedel)



Jungen 11/12 (16):



1. Julian Borchert (VfL Kalbe)



2. Oskar Stowitschek (TuS Salzwedel)



3. Felix Busack (TuS Salzwedel)



3. Timo Lamm (SV Jävenitz)



5. Theo Ahlfeld (Post Gardelegen)



5. Louis Arnold (Post Gardelegen)



5. Lukas Hermann (TuS Bismark)



5. Hannes Janausch (TuS Bismark)



9. Lennard-Max. Lemke (TuS Salzwedel)



9. Aron Lippe (VfL Kalbe)



9. Jannis Mikolajczyk (SV Winterfeld)



9. Natanael Plato (MTV Beetzendorf)



13. Momo Linow (Post Gardelegen)



13. Jannes Lippe (VfL Kalbe)



13. Diego Petruck (TuS Bismark)



13. Willy Steinberg (TuS Bismark)



Jungen 13/14 (8):



1. Justin Sonnenberg (TuS Bismark)



2. Anton Krösch (TuS Salzwedel)



3. Felix Otterburg (Eintracht Salzwedel)



4. Marcel Dyk (Post Gardelegen)



5. Jerome Schulz (MTV Beetzendorf)



6. Elias Hoffmann (Eintracht Salzwedel)



7. Luca Bruttig (TuS Bismark)



8. Jonas Lehmbruch (TuS Bismark)