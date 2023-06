Florian Schulz dominiert bei der Premiere

Von: Renee Sensenschmidt

Teilen

Start zum 1. Wohld-Lauf des Diesdorfer SV: Florian Schulz (Zweiter v.l.) und Katharina Schellenberg (dahinter) waren sofort ganz vorn zu finden. © Sensenschmidt

Diesdorf – Anlässlich des 150. Vereinsgeburtstages des Diesdorfer SV feierte am vergangenen Wochenende der Wohld-Lauf seine Premiere. 35 Frauen und Männer, sowie vier Kinder, die außerhalb der Wertung eine kürzere Strecke liefen, stellten sich den Angeboten über die fünf und zehn Kilometer, die durch das gleichnamige Diesdorfer Landschaftsschutzgebiet führten.

„Wir wollten zu unserem Vereinsjubiläum auch etwas aus unserer Abteilung beitragen und so entstand die Idee, einen Lauf zu veranstalten“, berichtete Jenny Siewert, die gemeinsam mit Tobias Jordan und Johannes Schulz alle organisatorischen Fäden in der Hand hielt und für einen reibungslosen Ablauf sorgte. „Wir laufen sonst immer bei anderen mit, heute könnt ihr bei uns laufen“, bedankte sich Johannes Schulz vor dem Start bei allen angereisten Teilnehmern.



Verlief die Online-Anmeldung im Vorfeld etwas schleppend, so fanden sich am Veranstaltungstag trotz der hochsommerlichen Temperaturen noch einige Kurzentschlossene ein. „Ich bin begeistert, dass doch noch so viele da sind“, freute sich Jenny Siewert. Und so ist es gut möglich, dass der Wohld-Lauf in den kommenden Jahren seine Fortsetzung finden wird. Denn viele Läufe in der Region haben einmal klein angefangen und sind über die Jahre gewachsen.



Alle Teilnehmer gingen gemeinsam an den Start, die Kinder Lara und Moritz gaben gemeinsam das Signal zum Loslaufen. Und sofort setzte sich der Boneser Florian Schulz an die Spitze, der überlegen in 40:54 Minuten die zehn Kilometer für sich entschied. Auf den weiteren Podestplätzen folgten Mitorganisator Johannes Schulz und Tommy Benecke. Schnellste Frau war die Salzwedelerin Katharina Schellenberg in 48:24 Minuten.



25 Frauen, Männer und Jugendliche absolvierten die fünf Kilometer. Der Diesdorfer David Heitmann siegte vor dem Salzwedel Rayk Lemke, wenig später sicherte sich Almuth Schneider den Sieg bei den Frauen mit zwei Sekunden Vorsprung vor Christin Niemann.



Ergebnisse



5 Kilometer



Männer



1. David Heitmann 22:15 min



2. Rayk Lemke 23:52 min



3. Martin Glas 25:38 min



4. Phil Meier 26:41 min



5. Tobias Ulrich 26:55 min



Frauen



1. Almuth Schneider 25:02 min



2. Christin Niemann 25:04 min



3. Janine Böttcher 27:23 min



4. Merle Kersten 28:14 min



5. Waltraut Schulz 29:29 min



10 Kilometer



Männer



1. Florian Schulz 40:54 min



2. Johannes Schulz 42:50 min



3. Tommy Benecke 43,13 min



4. Jan-Peter Herz 44:25 min



5. Martin Kohrs 51:44 min



Frauen



1. Katharina Schellenberg 48:24 min



2. Janett Gerke 49:58 min



3. Doreen Schulz 55:16 min



4. Sarah Zipperling 55:25 min