32. Landessportspiele in Stendal werfen ihren Schatten voraus

Von: Tobias Haack

Landrat Patrick Puhlmann (l.) und Oberbürgermeister Bastian Sieler haben sich in die Meldelisten der Landessportspiele eingeschrieben. © Haack

Der Sportstadt Stendal steht in diesem Jahr noch ein besonderer Höhepunkt ins Haus. Am Sonnabend, den 2. September, finden im Berufsschulzentrum die 32. Landessportspiele des BSSA statt.

Sie laufen unter dem Motto „Gemeinsam aktiv“ und gastieren nach 2002 und 2011 bereits zum dritten Mal in der Hansestadt. In der vergangenen Woche fand in Vorbereitung auf diese Großveranstaltung ein ausführliches Pressegespräch statt, in dem Oberbürgermeister Bastian Sieler, Landrat Patrick Puhlmann, BSSA-Geschäftsführerin Andrea Holz, die Vorsitzende des ausrichtenden Vereins BRS SV Stendal, Christel Haaker, der stellvertretende KSB-Geschäftsführer Björn Landsmann sowie BRS SV-Vorstandsmitglied Bernd Reinecke einen Einblick in den Stand der Vorbereitungen und den genauen Ablaufplan gaben.



Die Landessportspiele sind in ihrer Art und Größenordnung ein deutschlandweit einzigartiges, inklusives Sportfest. Angedacht ist, dass sich 1 000 Aktive vereinen, die als sportliches Tandem, ein Mensch mit und ein Mensch ohne Handicap, ihre Fähigkeiten und Kräfte in den verschiedenen Wettkämpfen messen. Hierbei stehe nicht „die sportliche Leistung im Vordergrund, sondern das Zusammentreffen, die Begegnung, von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung“, erklärte BSSA-Geschäftsführerin Holz.



Die vier Disziplinen der diesjährigen Landessportspiele werden eine starke lokale Färbung bekommen. So wird es einen Hanse-Stapellauf, ein Sperlingsida-Würfeln, ein Stendaler Zielbosseln und einen Roland-Zielwurf geben. In Letzterem versuchten sich nach der Pressekonferenz bereits Oberbürgermeister Sieler und Landrat Puhlmann, mit durchwachsenem Erfolg. Es wird also nicht so einfach für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Wie es sich für ein großes Sportfest gehört, darf natürlich auch in Stendal der König Fußball nicht fehlen. Das 8. Offene Integrative Kleinfeld-Turnier um den Pokal der Landessportspiele wird das Event abrunden. Obendrein befindet sich auch ein informatives und unterhaltsames Rahmenprogramm in Planung. Alle Vorbereitungen seien auf einem sehr guten Stand, berichteten Björn Landsmann, Christel Haaker und Bernd Reinecke. Der Austausch zwischen dem BSSA, dem BRS SV Stendal, dem KSB und der Stadt sei intensiv und produktiv, sodass einem reibungslosen Ablauf nichts mehr im Weg stehe, außer vielleicht der Wettergott.



Ein wichtiger Bestandteil der 32. Landessportspiele ist auch das Stendaler Winckelmann-Gymnasium. Hier stehen Schülerinnen und Schüler als nichtbeeinträchtigte Partnerinnen und Partner zur Komplettierung der Sportpaare bereit. Doch nicht nur die Gymnasiasten suchen am 2. September den sportlichen Wettstreit. Auch Oberbürgermeister Sieler und Landrat Puhlmann haben sich bereits in die Teilnehmerlisten eingetragen. „Die Zeit dafür werden wir uns freischaufeln“, versprach Sieler mit Blick auf seinen randvollen Terminkalender.

Das Organisationsteam um BSSA-Geschäftsführerin Andrea Holz hofft, dass noch mehr Sportbegeisterte aus Stendal und der Altmark dem Vorbild der beiden prominenten Politiker folgen werden. „Alle Menschen, die Freude am gemeinsamen Sporttreiben haben, sind unabhängig von einer Mitgliedschaft in einem Sportverein herzlich zur Teilnahme und als Zuschauer eingeladen“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Sachsen-Anhalt.



Der Meldebogen und weitere Informationen zu den 32. Landessportspielen sind unter www.bssa.de abrufbar.