Rossau und Kampe vorn dabei

Von: Renee Sensenschmidt

Jens Kampe (Kunrau) wurde auf Agento vom Neumühler Hof Dritter beim abschließenden Springen der Klasse S*. © Sensenschmidt

Kemnitz – Mit einem Sieg von Robert Bruhns (Gadow), der das abschließende Springen der Klasse S* mit Stechen um den „Großen Preis von Kemnitz“ für sich entschied, ging am Sonntag das dreitägige Reit- und Springturnier des RV Kemnitz zu Ende. Auf der herrlichen Pferdesportanlage vor den Toren der Hansestadt Salzwedel standen insgesamt 25 Prüfungen auf dem Programm, für die 800 Nennungen beim Veranstalter eingegangen waren.

Für den gastgebenden Reiterverein zog Ulrich Prehm eine ausgesprochen positive Bilanz. „Es hat alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Unser gesamtes Helferteam hat hervorragend gearbeitet und dafür gesorgt, dass sich Teilnehmer und die zahlreichen Zuschauer wieder bei uns wohl gefühlt haben. Mein Dank geht auch an alle Sponsoren, die uns so gut unterstützt haben. Der Freitag als ein Tag für junge Pferde war ein großer Erfolg und wurde sehr gut angenommen. Das unsere eigenen Starter im Dressurviereck und im Springparcours so erfolgreich waren, hat mich besonders gefreut“, so der Vereinschef des RV Kemnitz, für den Helene Gerke, Merle Prehm und Anja Neuhaus sogar „Goldene Schleifen“ für einen Sieg in einer der Prüfungen holten.



Siegerschleifen gab es auch für Linn Bindemann (Salzwedel), Steffen Rossau (Flessau), Lucy Kalbe (Bismark), Finja Hoffmann (Käcklitz), Lea Wichmann (Zobbenitz), Juliane Nyenhuis (Schönhausen), Hannes Schwarz und Chris Jürgens (beide Kunrau).



Steffen Rossau war mit seinen Pferden einer der großen Abräumer bei diesem Turnier. Beim abschließenden Springen der Klasse S war Rossau mit den Pferden Carla Columna und Kannamera ZL nach makelloses Umläufen gleich zweimal im Stechen der elf fehlerfreien Pferd-Reiter-Paare vertreten. Auch Jens Kampe (Kunrau) qualifizierte sich auf Agento vom Neumühler Hof für dieses Stechen. Steffen Rossau musste als Dritter in den Stechparcours, auf Carla Columna leistete er sich aber einen Abwurf. Besser lief es anschließend für Jens Kampe, der ohne Abwurf blieb und mit 35,85 Sekunden sich an die führende Position setzte. In der Folge wurde Jens Kampe, der am Tag zuvor hinter Rossau und Carla Columna Platz zwei beim M-Springen mit Stechen belegt hatte, nur noch vom siegreichen Robert Bruhns auf DSP Corbain und vom Uelzener Marcel Buchheim auf Claire de lune verdrängt, sodass der Kunrauer Platz drei belegte. Steffen Rossau beendete auf Kannamera ZL das Stechen, nach zwei Abwürfen gab der Altmärker allerdings auf.