Höhepunkt Führzügel-WB

Von: Renee Sensenschmidt

Celina Eyme (Dähre) schaffte es beim Turnier der RSG Sanne-Fleetmark mit dem Pferd Sir Gustav durch einen fehlerfreien Umlauf in das Stechen des M-Springens. © Sensenschmidt

Sanne – Zwei ereignisreiche Wettkampftage liegen hinter der Reitsportgemeinschaft Sanne-Fleetmark, die auch in diesem Jahr ein schönes Turnier in der Dressur und im Springreiten auf die Beine gestellt hat. Über 400 Nennungen lagen für die 23 verschiedenen Prüfungen vor, in denen sich die Teilnehmer aus der Altmark bei sommerlichem Wetter gegen die Konkurrenz aus den anderen Bundesländern sehr gut behaupten konnten.

„Wir haben alles gut gemeistert. Das Turnier verlief nach unseren Vorstellungen. Schön war auch, dass trotz der hohen Temperaturen so viele Zuschauer gekommen sind“, zog die RSG-Vorsitzende Maria Schappler, die im Springen selbst zu den Platzierten gehörte, eine positive Bilanz.



Bevor am Sonntag das Springen der Klasse M mit Stechen die abschließende Prüfung darstellte, war der Führzügel-Wettbewerb der ganz kleinen Pferdesportler ein echter Hingucker. „Das ist der eigentliche Höhepunkt eines jeden Turnieres“, freute sich die Stappenbecker Tierärztin Angelika Netzband, die diese Prüfung sponserte, über die zahlreichen Teilnehmer. Aufgrund der vielen Starter musste sogar in zwei Abteilungen gewertet werden. Die beiden Siegerinnen Emma Peschke (Sanne-Fleetmark) auf Roger, geführt von Michael Wrana, sowie Paula Titze (Arneburg) auf Dakota, geführt von Mutter Kathrin Titze, erhielten jeweils eine 8,0.



Eingebettet in das Turnier waren auch die Kreismeisterschaften 2023 der KRZV Salzwedel. Jeweils zwei Prüfungen wurden zur Bewertung in drei Klassen herangezogen, sodass der Kreisvorsitzende Dirk Bock den Dressurreitern Linn Bindemann (Salzwedel), Finja Fuhrmann (Kemnitz) und Ralf Lahmann (Klötze) sowie den Springreitern Jette Jürgens, Marie-Sophie Feniuk und Jens Kampe (alle Kunrau) die Siegerschärpen umhängen konnte.



Für Jens Kampe hat der Sieg im abschließenden M-Springen den Ausschlag vor Armin Streiter und dem Dährer Tobias Lerche gegeben. Lokalmatador Streiter hatte auf Lady Cadness nach drei fehlerfreien Vorstellungen in zwei L- und einer M-Prüfung zuvor, im Umlauf einen Abwurf und verpasste somit das Stechen, in dem sich Kampe und Lerche mit drei weiteren Pferd-Reiter-Paaren auseinandersetzen mussten. Marcus Arnold (Kakerbeck) musste auf Cara A vorlegen. Er blieb ohne Abwurf, die Uhr bei 49,32 Sekunden stehen. Anschließend verbesserte der Flessauer Steffen Rossau auf Carla Columna (44,71 Sekunden) deutlich diese Zeit. Tobias Lerche benötigte danach auf Carlota Blanca 47,60 Sekunden, seine Vereinskameradin Celina Eyme leistete sich auf Sir Gustav zwei Abwürfe.



„Die Letzten werden die Ersten sein“, sagt ein altes Sprichwort aus der Bibel. Und so war es auch diesmal. Jens Kampe nahm mit Lea vom Neumühler Hof fehlerfrei die von Parcoursbauer Björn Radtke und seiner fleißigen Mannschaft aufgestellten Hindernisse, die Uhr stoppte nach 41,65 Sekunden.