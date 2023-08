Gladis und Rodewohl zweimal vorn

27. Lauf um den Arendsee

+ © Sensenschmidt Beim 27. Lauf um den Arendsee nahmen 107 Starter die Seerunde in Angriff. Der Pretzierer Christoph Rodewohl (r.) zog vom Start weg auf und davon. © Sensenschmidt

Von Renee Sensenschmidt

Arendsee – Zum zweiten Mal unter der Regie von Kersten-Friedrich-Events fand am Sonntag der 27. Lauf um den Arendsee (LUDA) statt. Mit insgesamt 226 Starter/innen wurde das Vorjahresergebnis (180) deutlich übertroffen, wofür sich das Team um Kersten Friedrich bei allen Anwesenden bedankte.

Dass die Veranstaltung zur Lauf-Serie um den Elbe-Ohre-Cup gehört und vom Tanger-Timeservice um Bernd Ebert zuverlässig begleitet wird, trug maßgeblich zur hohen Teilnehmeranzahl bei. Eine Neuerung erfuhr der Fitnesslauf über 5 Kilometer, wurden doch die Starter mit dem Fahrgastschiff „Queen“ zum Start am gegenüberliegenden Seeufer gebracht.



Ideales Laufwetter sorgte auch für schnelle Zeiten. Den Halbmarathon über 21,1 Kilometer gewann Marco Piec vom Tangermünder LV in 1:21,19 Stunden. Er war damit fast fünf Minuten schneller als der Vorjahressieger bei der Premiere über diese Distanz. Auch die schnellste Frau, Frauke Neumann aus Ebendorf blieb in 1:29,03 Stunden deutlich unter der Siegerzeit von 2022. Mit dem Salzwedeler Timo Hilscher, der Platz fünf im Gesamteinlauf belegte, konnte sich ein weiterer Altmärker mit einer Zeit von 1:28,19 Stunden in den Top Ten platzieren.



Den traditionellen Lauf um den Arendsee mit allein 107 Teilnehmern, gewann Christoph Rodewohl (Magdeburger LV). Der Pretzierer legte die Seerunde über 9,2 Kilometer in 31:15,4 Minuten zurück und siegte damit mit fast vier Minuten Vorsprung. Die Tangermünderin Doreen Gladis benötigte als schnellste Frau und Gesamtzehnte 40:06,0 Minuten. Zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus der Altmark konnten sich im Vorderfeld platzieren, Florian Schulz (Bonese), Ronald Neuling (Tangerhütte), Katharina Schellenberg (Salzwedel), Thomas Constabel (Bismark), Anna Päleke (Lindstedt), Darwin Proft (Tangermünde), Teresa Schulz (Kernige Altmärker), Dieter John (Osterburg), Harry Radek (Trippigleben) und Bärbel Ziegenbein (Osterburg) kamen als Erste ihrer Altersklassen ins Ziel.



Auch beim Fitness-Lauf kam ein Rodewohl mit deutlichem Vorsprung ins Ziel. Simon Rodewohl, der für den Erfurter LAC startete, benötigte 16:38,0 Minuten für diese Distanz. Die 19-jährige Malin Gladis war in 22:01,0 Minuten die schnellste weibliche Starterin. Und auch über diese Distanz gab es in den Altersklassen-Wertungen mit Ronald Schaffer (Osterburg), Marc Schlüter (Tangerhütte), Momo Linow, Sandra Schulz (beide Kernige Altmärker), Uschi Braun (Tangermünde) und Reinhold Fredrich (Späningen), mit Jahrgang 1935 zugleich ältester Teilnehmer), einige Sieger/innen aus der Region.



Zuvor kam der Nachwuchs beim Lauf über 1000 Meter auf seine Kosten. Marx Haut (Wunsch Team) war in 4:14,6 Minuten der Sieger, Eva Reitzig (Gardelegen) und Maya Rebel (Schinne) belegten bei den Mädchen die Plätze zwei und drei. Den Bambinilauf gewann Barfußläuferin Hannah aus Berlin.



Ergebnisse



Halbmarathon männlich



1. Marco Piec (Tangermünde) 1:21:19



2. Thorsten Jokisch (Magdeb.) 1:22:33



3. Sebastian Haupt (Wolfsburg) 1:25:56



Halbmarathon weiblich



1. Frauke Neumann (Ebendorf) 1:29:03



2. Gelena Goldhammer (Magd.) 1:44:30



3. Diana Schönfeld (Genthin) 1:44:31



Lauf um den Arendsee männlich



1. Christoph Rodewohl (Magd.) 31:15,4



2. Enrico Ebert (Demker) 26:12,9



3. Conrad Dietrich (Wunsch T.) 37:14,9



Lauf um den Arendsee weiblich



1. Doreen Gladis (Tangerm.) 40:06,0



2. K. Schellenberg (Salzwedel) 42:29,3



3. Anna Päleke (Lindstedt) 43:10,5



Fitness-Lauf männlich



1. Simon Rodewohl (Erfurt) 16:38,0



2. Maik Rieche (Elbingerode) 19:20,2



3. Ronald Schaffer (Osterburg) 19:41,6



Fitness-Lauf weiblich



1. Malin Gladis (Tangermünde) 22:01,0



2. Nina Stach (Schackensleben) 22:45,0



3. Susanne Müller (Genthin) 23:39,5



Schülerlauf männlich



1. Marx Haut (Wunsch Team) 4:14,6



2. Aaron Wauschkuhn (Oschersl.) 4:21,7



3. Fiete Müller (Genthin) 4:54,5



Schülerlauf weiblich



1. Emily Siebert (Gänsefurth) 4:17,2



2. Eva Reizig (Kernige Altmärker) 4:25,0



3. Maya Rebel (Schinne) 4:48,0



Alle Ergebnisse unter: my.raceresult.com/228423