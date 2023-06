Bergmann glänzt beim KSV

Von: Renee Sensenschmidt

Teilen

Überzeugte beim 2:1-Sieg des Kreveser SV in Liesten: Der 18-jährige Nachwuchstorwart Maximilian Bergmann ist auch „Spieler der Woche“. © Sensenschmidt

Altmark – Das „Team der Woche“ der Altmark-Zeitung überzeugt diesmal mit einer soliden Defensive und zahlreichen Offensivkräften, die wieder viele Tore zu den Erfolgen ihrer Mannschaften beisteuerten.

Spieler der Woche

und Torwart



Aufgrund von Verletzungsproblemen musste der langjährige Stammtorwart des Kreveser SV, Björn Diezel, zuletzt oft aussetzen. Für ihn sprang Maximilian Bergmann in die Bresche, der mit 18 Jahren noch am Anfang seiner Laufbahn steht. „Ich kann ihn bedenkenlos einsetzen. Er ist jetzt zwei Jahre bei uns im Training und hat mit Björn zusammen gut trainiert“, berichtet Trainer Holm Hansens. Beim 2:1-Sieg des KSV in Liesten taucht der junge Torhüter als Eigentorschütze in der Statistik auf, wurde er doch nach einer Abwehraktion im Zurücklaufen von seinem Mitspieler Jan-Hendrik Thomsen so unglücklich angeschossen, dass der Ball ins eigene Tor trudelte. Über dieses „Kacktor“ konnten Bergmann und seine Mitspieler am Ende lachen, überzeugte er doch als mitspielender Torwart und war bei den Angriffsaktionen des Kontrahenten ein zuverlässiger Rückhalt.



Abwehr



In der Dreierkette verteidigen in dieser Woche drei Akteure, die in ihren Vereinen stets mit soliden Leistungen überzeugen. Dass der MTV Beetzendorf in der Landesklasse Germania Tangerhütte mit 1:0 bezwang, lag auch an Hannes Schulz und Tobias Seifert, die sich mit Übersicht und Zweikampfstärke den zahlreichen Angriffsbemühungen das abstiegsgefährdeten Kontrahenten entgegenstellten. Julian Seehausen konnte als Abwehrchef die 1:2-Niederlage von Landesligist Eintracht Salzwedel beim Ummendorfer SV zwar nicht verhindern, doch der 32-Jährige zeigte einmal mehr Führungsqualitäten, die für die vielen jungen Akteure im Team eine große Unterstützung wahren.



Vor der Abwehr, auf der sogenannten „Sechserposition“ agierte erneut zur vollsten Zufriedenheit seines Trainers Kyrylo Matvyeyev. Der Ukrainer gefiel beim 2:1-Sieg des 1. FC Lok Stendal beim BSV Halle-Ammendorf durch Übersicht und Passsicherheit. Seine technischen Fähigkeiten demonstrierte der 26-Jährige bei seinem Freistoßtreffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich.



Mittelfeld



Große Offensivqualitäten zeigten am vergangenen Spieltag die drei Mittelfeldspieler. Marius Mühl kam nach langer krankheitsbedingter Pause rechtzeitig wieder in Schwung, um seinem VfB Klötze im Kampf um den Klassenerhalt zu helfen. Bei Lok Jerichow bereitete er drei Treffer beim 4:0-Sieg vor, mit dem die Klötzer den anvisierten Klassenerhalt perfekt machen konnten.



Beim Kreveser SV gehört Tim Zimmermann inzwischen zu den Leistungsträgern. Der kleine, wieselflinke Blondschopf erzielte beim 2:1-Sieg seines Teams in Liesten beide Tore, eins davon sogar per Kopf.



Dass der Osterburger FC ungeschlagen durch die Landesklasse marschiert ist, war auch den stets guten Leistungen von Jann Grünwald zu verdanken. Beim abschließenden 7:1-Sieg des künftigen Landesligisten beim TSV Kusey erzielte der Neuzugang drei Tore. Damit schraubte der linke Mittelfeldspieler sein Konto auf 19 Treffer.



Angriff



Eigentlich ist Dominic Tiedke beim Osterburger FC als Verteidiger unterwegs. Im Nachholspiel bei Preussen Schönhausen stellte ihn Trainer David Rose als Stürmer auf, damit der 25-Jährige sein Versprechen gegenüber Kapitän Phillip Magerin einlösen konnte. Zwei Saisontore wollte er erzielen, was er beim 2:1-Sieg per Elfmeter und einem Flachschuss ins lang Eck dann auch tat.



Vor zwei Wochen erzielte Jannik Banse bereits zwei Tore beim 3:2-Sieg des VfB Klötze in Beetzendorf. Am Sonntag legte der 18-Jährige in Jerichow doppelt nach. Insbesondere sein schneller Führungstreffer sorgte für Sicherheit, um in dieser Auswärtspartie die noch notwendigen Zähler für den Klassenerhalt klar zu machen.



Er Torjäger es bei Germania Tangerhütte, bei Saxonia Tangermünde und ist es nun auch beim Verbandsligisten 1. FC Lok Stendal. Die Rede ist von Angreifer Rosario Schulze, der fast nur durch Foulspiele vom Ball zu trennen ist. Der 25-Jährige überzeugt mit Durchsetzungsvermögen und Kopfballstärke. Seine 195 Zentimeter Körpergröße nutzte der Stürmer auch am Freitagabend im Spiel beim BSV Halle-Ammendorf, als er per Kopf den 2:1-Siegtreffer erzielen konnte.