Ankommen im Vordergrund

Von: Renee Sensenschmidt

Dichtes Gedränge herrschte beim 38. Altmarkcross in Osterburg am Start zum Lauf über 5,5 Kilometer. Maxi Schneider (Nummer 136) und Pauline Wisny (138) vom Stendaler LV waren sofort vorn mit dabei. © Sensenschmidt

Osterburg – Bei schwierigen Bedingungen fand am Sonnabend der 38. Altmarkcross der Triathlonfüchse Osterburg statt. Starker Schneefall in der Nacht zuvor hatte das Gelände an der Landessportschule in „Weiß“ gehüllt. Davon ließen sich die Organisatoren um Vereinschef Kersten Friedrich sowie am Ende 154 - teilweise weit angereiste - Finisher jedoch nicht verunsichern. Schließlich ging es auch um Punkte für den Elbe-Ohre-Cup 2023.

„Ankommen stand diesmal im Vordergrund, die Läuferinnen und Läufer ließen auf der Strecke Vorsicht walten“, freute sich Kersten Friedrich bei allem Ehrgeiz über die Disziplin der Teilnehmer.



Auch Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz freute sich über die vielen Starter und das Engagement der Triathlonfüchse. Das sportbegeisterte Stadtoberhaupt nutzte bei der Eröffnung die Gelegenheit, um Werbung für zwei weitere Veranstaltungen im Radsport zu machen. Am 14. Mai organisiert Friedrichs-Events die 2. Hanse-Altmark-Tour (Anmeldung über myRaceResult) und am 8. Oktober steigt der VR-Plus-Cup des Radsport-Landesverbandes in der Biesestadt.



Insgesamt 29 Teilnehmer gingen beim Jugendlauf über 1000 Meter an den Start. Diese Distanz legte Eva Lotte Reitzig von den Kernigen Altmärkern in 4:52,1 Minuten als Schnellste zurück und ließ auch die Jungen hinter sich. Den Crosslauf über 5,5-Kilometer mit 78 Finishern entschied Paul Weimann (LTV Genthin) in 22:54,9 Minuten für sich. Schnellster Altmärker war Lokalmatador Maik Heinemann, der nach 26:02,0 Minuten als Gesamtvierter und Schnellster der Altersklasse M50 das Ziel erreichte.



Der Sieg bei den Frauen ging an Meike Dorn (Kali Wolmirstedt), die in 29:27,9 Minuten Maxi Schneider und Pauline Wisny (beide Stendaler LV) auf die weiteren Podestplätze verwies.



Obwohl er sich in der ersten Runde noch verlaufen hatte, feierte der Wolmirstedter Lukas Lembcke in 46:47,0 Minuten einen souveränen Sieg über die 11 Kilometer-Distanz, die insgesamt 47 Sportlerinnen und Sportler bewältigten. Im Kampf um die weiteren Podestplätze lieferten sich der Einheimische Andreas Werner und Timm Haußen aus Tangermünde einen Zielsprint, den Werner für sich entschied. Die mit Abstand schnellste Frauen war Nadin Reich von den Parchener Laufsocken, die nach 1:03,49 Stunden das Ziel durchlief. Für die exakte Zeitnahme sorgte einmal mehr der Tanger-Timeservice um Bernd Ebert.