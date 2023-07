Auch wenn die Zucchini an der Spitze fault, lässt sich die Ernte noch retten

Von: Ines Alms

Teilen

Noch nicht ganz ausgewachsen und schon fault die Zucchini an der Pflanze – dafür kommen mehrere Ursachen infrage, die sich aber meist beheben lassen.

Selbst wenn die Ernte Ihrer Zucchini in den letzten Jahren sehr ergiebig war, können die Früchte in der nächsten Saison ganz plötzlich von der Spitze her faulen – obwohl sie nichts an den Umweltbedingungen für die Pflanze verändert haben. Oftmals sind nur ein feuchtnasses Wetter, großer Hitzestress oder stark schwankende Temperaturen schuld. Selten liegt es an fehlender Pflege, aber Sie sollten die Pflanze auf die folgenden Ursachen untersuchen. Denn auch wenn die einzelne Frucht verloren ist, so kann man den Rest der Ernte noch retten.

Warum fault die Zucchini an der Spitze?

Zu viel Regen und damit verbunden eine zu hohe Bodenfeuchtigkeit erhöht die Gefahr, dass Zucchini faulen. © Pond5/Imago

Neben dem Wetter können auch Krankheiten, ein bestimmter Nährstoffmangel oder eine fehlerhafte Bestäubung dazu führen, dass die Zucchini-Früchte, die schon ein Stück gewachsen sind, am Blütenansatz erst gelb oder braun werden, um schließlich bis zum anderen Ende durchzufaulen. Die gute Nachricht: Dagegen kann man etwas tun.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

Dies sind mögliche Ursachen für faulende Zucchini:

Bestäubungsprobleme: Wenn die Zucchinipflanze nicht ausreichend bestäubt wird, beispielsweise wenn es an Bestäubern wie Bienen mangelt, können sich die Früchte ungleichmäßig entwickeln. In einigen Fällen können die Spitzen der Früchte absterben und faulen. Hier hilft es, die Blüten per Hand zu bestäuben und Insekten wie Bienen in den Garten zu locken.

Pilzinfektionen: Bestimmte Pilzinfektionen können dazu führen, dass Zucchinifrüchte faulen. Dies kann besonders dann auftreten, wenn die Pflanzen längere Zeit nass sind oder wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Dies kann man auch über das richtige Gießen steuern: Der Boden selbst sollte nicht nass sein, sondern nur leicht feucht und man sollte nicht von oben gießen.

Lichtmangel: Wenn die Zucchiniblätter die Früchte zu stark beschatten und sich darunter ein feuchtwarmes Klima bildet, ist es ausnahmsweise sinnvoll, störende Zucchini-Blätter zu entfernen.

Blütenendfäule: Dies ist eine häufige Störung bei Zucchinipflanzen. Sie tritt auf, wenn die Pflanze nicht genügend Kalzium aufnehmen kann, um das sich entwickelnde Fruchtgewebe zu stabilisieren. Ein Kalziummangel kann durch unregelmäßige Bewässerung, einen schlechten Boden-pH-Wert oder unzureichende Kalziumzufuhr verursacht werden. Die Spitze der Zucchinifrucht beginnt zu faulen und wird schwarz oder braun. Lösung ist hier das Gießen mit – in der Regel – kalkhaltigem Leitungswasser oder ein Calcium-Dünger. Man kann auch Algenkalk oder Gesteinsmehl um die Pflanze aufbringen.

Seltener sind andere Nährstoffmangel wie von Jod oder Bor die Ursache. Hier hilft zunächst eine Bodenanalyse.

Zehn Küchenabfälle, die Sie als natürlichen Dünger verwenden können Fotostrecke ansehen

Wie man das Faulen der Zucchini verhindern kann

Um viele der Ursachen zu beheben und einem erneuten Faulen der Früchte vorzubeugen, hilft es vor allem, die Pflanze mit einer (kurzfristigen) Überdachung oder Haube vor zu viel Regen und mit einem Schattennetz vor Sonne zu schützen sowie auf eine ausgewogene Bodenfeuchtigkeit zu achten. Außerdem sollte man den Boden regelmäßig auflockern, dies verbessert die Durchlüftung, und mit ausreichend Nährstoffen versorgen.

Dieser Text wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Ines Alms sorgfältig überprüft.