Fünf Zimmerpflanzen, für die Sie keinen grünen Daumen brauchen

Von: Anne Hund

Sind Sie auf der Suche nach einer hübschen Zimmerpflanze, in die Sie nicht viel Zeit investieren müssen? Einige Exemplare eignen sich besonders gut.

Nicht jeder hat daheim einen Garten, in dem er sich austoben kann. Und nicht jeder, der sich an Pflanzen oder Blumen erfreut, ist automatisch ein talentierter Hobby-Gärtner. Das alles braucht es gar nicht, um es sich in den eigenen vier Wänden schön zu machen. Denn zum Glück gibt es für daheim jede Menge schmucke Zimmerpflanzen. Manche von ihnen sind obendrein besonders pflegeleicht. Hier eine Auswahl an Exemplaren, die beide Eigenschaften vereinen und sich somit auch für Anfänger bestens eignen.

Wie wäre es mit einer tropischen Kletterpflanze für daheim? Das Fensterblatt zum Beispiel gilt als besonders pflegeleicht. © Eva Blanco / imago

Pflegeleichte Zimmerpflanzen, die trotzdem schön aussehen

Der Gummibaum (Ficus elastica): Die beliebte Zimmerpflanze ist wenig zeitintensiv, denn der Gummibaum kann Trockenheit durchaus tolerieren. Sprich: Sie müssen hier nicht allzu oft zur Gießkanne greifen. Wichtig: Die Pflanze trotzdem regelmäßig befeuchten. Bei einer Zimmertemperatur von mindestens 18 Grad macht der Gummibaum insgesamt wenig Probleme.

Bogenhanf (Sansevieria trifasciata): Lust auf ein wenig Tropen-Feeling daheim? Die robuste Wüstenpflanze kann ihr Wohn- oder Schlafzimmer in ein schmuckes Grün verwandeln. Dabei gilt der Bogenhanf auch noch als eine der wenigen Pflanzen, die es einem nicht übel nehmen, wenn man mal vergisst, sie zu gießen oder düngen. Doch diese Zimmerpflanze ist nicht nur ein Hingucker. Sie filtert zudem effektiv mögliche Schadstoffe aus der Raumluft.

Grünlilie (Chlorophytum comosum): Die Grünlilie ist vielleicht die pflegeleichteste Zimmerpflanze, die Fehler leicht verzeiht. Sie mag es, wenn die Zimmerluft etwas feuchter ist und bevorzugt einen Standort im Halbschatten. Deshalb können Sie sie auch gut ins Badezimmer stellen. Sie sollten die Grünlinie nur einmal pro Woche mit so viel Wasser gießen, bis sich die Erde vollgesogen hat, rät das Portal schoener-wohnen.de zudem. Denn sie mag wie viele Zimmerpflanzen keine Staunässe.

Fensterblatt (Monstera deliciosa): Die tropische Kletterpflanze mit den riesigen Blättern ist in jedem Raum ein Hingucker. Das Fensterblatt gilt als absolut pflegeleicht und mag es, wenn die Luft im Zimmer ein wenig feuchter ist. Sie sollten sie nur nicht zu nah ans Fenster stellen, da sie die Hitze nicht so gut verträgt.

Yucca-Palme (Yucca elephantipes): Bei der Yucca-Palme genügt es, wenn sie sie einmal pro Woche gießen. Sie ist extrem pflegeleicht und bekanntermaßen auch für Anfänger unter den Hobbygärtnern ideal geeignet. Die Grünpflanze macht sich in der Wohnung genauso schön wie im Büro: Sie können sie sowohl an ein sonniges Plätzchen stellen als auch an einen Standort im Halbschatten.

Noch ein Tipp für alle Hobbygärtner daheim: Hört Ihre Zimmerpflanze auf zu wachsen, oder Wurzeln wuchern aus dem Topf, ist es höchste Zeit, die Pflanze umzutopfen.