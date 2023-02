„Lebensretter für Pflanzen!“: Tannenzapfen-Kniff zeigt, wann Sie Ihre Blumen gießen müssen

Von: Ines Alms

Die Zimmerpflanzen-Pflege kann so einfach sein: Ein Lifehack zeigt, wie man ganz ohne grünen Daumen jederzeit erkennt, ob eine Pflanze gegossen werden muss.

Das mit dem Gießen von Zimmerpflanzen ist so eine Sache. Wohl fast jeder hat es schon geschafft, eine Pflanze zu ertränken oder vertrocknen zu lassen. Vielleicht haben Sie schon einmal von der Fingerprobe gehört, mit der man die Feuchtigkeit der Blumenerde ertastet? Viel zu umständlich. Hier kommt der Tannenzapfen-Trick eines TikTok-Users gerade recht, der für Pflanzen-Anfänger und -Fortgeschrittene sehr hilfreich sein kann.

Zimmerpflanzen gießen: Tannenzapfen zeigt, wann es nötig ist

Die Fähigkeiten von Zapfen kann man sich auch für Zimmerpflanzen zunutze machen. © Westend61/Imago

Richtig gießen kann so einfach sein, vor allem wenn man sich eine fernöstliche Weisheit abschaut: Ein User teilt im TikTok-Kanal einfachjapanisch einen Lifehack, den er in Japan gelernt hat. Um nicht zu vergessen, welche Zimmerpflanze er wann gießen muss, drückt er einen Tannenzapfen etwa zwei Zentimeter tief in die Blumenerde. Dann gießt er Wasser darüber. Wenn die Erde noch feucht genug ist, bleiben die Schuppen des Zapfens eng geschlossen. Ist dies nicht der Fall, öffnen sie sich wie eine aufblühende Blüte. Sind die Schuppen ganz geöffnet, muss man die Pflanze gießen.

Die Vermehrung von Nadelbäumen erklärt, wie der Trick funktioniert

Indem sich Zapfen von Nadelbäumen nur bei Trockenheit öffnen, sorgt die Pflanze in der Natur dafür, dass sich ihr Saatgut nur bei günstigen Umgebungsbedingen verteilt und kein Samen vergeudet wird. Denn der Wind oder Tiere müssen den Samen vom Baum wegtransportieren – bei Regen ist die Wahrscheinlichkeit jedoch groß, dass der Samen nicht weit kommt, erklärt das Wissenschafts-Magazin Natur.de.

Das Video hat über 55.000 Likes und die TikTok-Nutzer sind dankbar für diesen Lifehack:

„Damit hätten meine Pflanzen mal eine Überlebenschance.“

„Das ist mal ein echt cooler Lifehack und sieht so viel stylischer aus als alles andere. Danke 🙏🏼🙏🏼🙏🏼“

„Dieser Tipp wird in Zukunft sehr viele Leben retten ♥️💪“

„Und warum weiß ich das erst jetzt, nachdem ich hunderte Pflanzen auf dem Gewissen hab 😅“

Es gibt aber auch ein paar kritische Stimmen, nach denen der Zapfen schnell mit Trauermücken besiedelt wird, da es manche Pflanzen eher trocken mögen.

Wenn Sie sich nun im Wald auf die Suche nach einem Tannenzapfen machen, müssen Sie nicht unter Tannen schauen. Denn genau genommen ist es kein Tannenzapfen, den der User verwendet, da echte Tannenzapfen nicht als Ganzes vom Baum fallen, sondern nur die einzelnen Samen und Schuppen. Doch auch die Zapfen von Fichte, Kiefer, Lärche sollten hier ihren Zweck erfüllen.