Wundermittel im Haushalt: Sieben Dinge, für die Sie Zahnpasta verwenden können

Von: Andrea Stettner

Teilen

Zahnpasta ist ein wahres Multitalent im Haushalt. Das Hausmittel reinigt nicht nur Zähne, sondern kann auch auch bei vielen anderen Gelegenheiten zum Einsatz kommen.

Neben ihrer Hauptfunktion, unsere Zähne sauber und gesund zu halten, kann Zahnpasta auch in vielen anderen Bereichen überraschend nützlich sein. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen sieben erstaunliche Anwendungen für Zahnpasta, die Ihnen den Alltag im Haushalt erleichtern können.

1. Vergilbte Klobrillen erstrahlen wieder

Wenn Ihre Klobrille im Laufe der Zeit gelblich verfärbt ist, müssen Sie nicht gleich zu aggressiven Reinigungsmitteln greifen. Tragen Sie einfach eine kleine Menge Zahnpasta auf die betroffenen Stellen auf, lassen Sie sie einige Zeit einwirken und spülen Sie dann gründlich ab. Das Hausmittel entfernt nicht nur Verfärbungen, sondern hinterlässt auch einen angenehmen Duft.

Zahnpasta ist ein wahrer Alleskönner im Haushalt und eignet sich nicht nur zum Zähneputzen. © ingimage/Imago

2. Strahlendes Besteck

Ihr Silberbesteck ist angelaufen und verliert seinen Glanz? Verwenden Sie Zahnpasta, um Ihre Messer, Gabeln und Löffel wieder strahlend sauber zu bekommen. Tragen Sie eine dünne Schicht Zahnpasta auf das Besteck auf und reiben Sie es mithilfe eines Tuchs ab. Spülen Sie anschließend gründlich ab, und Ihr Besteck wird wieder wie neu aussehen. Auch für angelaufenen Silberschmuck eignet sich diese Methode hervorragend.

3. Bohrlöcher problemlos verschließen

Wenn Sie Bohrlöcher in der Wand haben, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie Zahnpasta verwenden, um sie zu verschließen. Füllen Sie einfach das Loch mit Zahnpasta und lassen Sie es trocknen. Sobald die Zahnpasta ausgehärtet ist, können Sie die Stelle übermalen, und die Löcher sind unsichtbar.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

4. Glänzendes Bügeleisen

Ihr Bügeleisen klebt und hinterlässt unschöne Flecken auf Ihrer Kleidung? Dann sollten Sie es reinigen. Tragen Sie etwas Zahnpasta auf die verschmutzte Fläche auf. Reiben Sie vorsichtig mit einem Tuch, bis die Flecken verschwinden. Anschließend feucht nachwischen. Auch mit Alufolie lassen sich Bügeleisen reinigen.

5. Wandschmierereien beseitigen

Ihr Kind hat sich wieder einmal an der Wand kreativ ausgetobt? Wandzeichnungen sind leider nur schwer wieder zu entfernen. Schmutzradierer können hier helfen – oder eben Zahnpasta. Tragen Sie etwa weiße Zahncreme auf die betroffenen Stellen auf und reiben Sie sie mit einem Schwamm vorsichtig ab. Die Zahnpasta hilft, die Farbe zu lösen, ohne die Wand zu beschädigen.

6. Frischer Glanz für weiße Schuhe

Weiße Sneaker bleiben leider nicht lange so strahlend hell. Zahnpasta kann helfen, den Schmutz an den Schuhen und an der Sohle wieder loszuwerden: einfach mit einer alten Zahnbürste einen Klecks Zahnpasta auftragen und ordentlich bürsten.

7. Zwiebelgeruch loswerden

Nach dem Schneiden von Zwiebeln bleiben oft unangenehme Gerüche an den Händen haften. Reiben Sie Ihre Hände mit Zahnpasta ein und spülen Sie sie gründlich ab. Die Zahnpasta neutralisiert den Zwiebelgeruch effektiv.

Die 10 wirksamsten Hausmittel zum Putzen: Umweltfreundlich und kostengünstig Fotostrecke ansehen

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Andrea Stettner sorgfältig überprüft.