Wohnung ist ständig zu heiß? In manchen Fällen können Sie Mietminderung verlangen

Von: Andrea Stettner

Die Hitzewelle rollt über Deutschland, in vielen Wohnungen ist es jetzt dauerhaft zu heiß. Kann der Vermieter dafür in die Pflicht genommen werden?

Steigen die Temperaturen im Sommer, leiden viele Menschen unter unerträglicher Hitze in ihrer Wohnung. Insbesondere im Dachgeschoss klettert das Thermometer schon mal auf über 30 Grad – innen wohlgemerkt. Muss der Vermieter in solchen Fällen handeln? Oder kann sogar die Miete gemindert werden?

Hitze in der Wohnung: Darf die Miete gemindert werden?

Im Dachgeschoss staut sich im Sommer die Hitze – muss der Vermieter dann handeln? © Wolfgang Maria Weber/Imago

Der Deutsche Mieterbund (DMB) weist darauf hin dass Hitze in der Wohnung in den meisten Fällen keinen Mietmangel darstellt und damit auch kein Grund zur Mietminderung vorliegt. Mieter müssten mit erhöhten Temperaturen im Sommer rechnen. Ein Gesetz, welches festlegt, wie hoch die Temperatur in Wohnräumen ansteigen darf, gibt es nicht – anders als am Arbeitsplatz. „Hier kommt es auf etwaige vertragliche Vereinbarungen und auf den baulichen Zustand des Gebäudes an“, so der DMB in einer Mitteilung.

Ob die Miete tatsächlich gemindert werden kann, hängt also vom Einzelfall ab, etwa wenn ein Baumangel vorliegt, der die hohen Temperaturen in der Wohnung begünstigt. Dies wäre laut den Rechtsexperten von Anwalt.de etwa dann der Fall, wenn der Wärmeschutz nicht dem Stand der Technik zur Zeit der Errichtung des Gebäudes entspräche. „Steigt die Raumtemperatur in der Mietwohnung tagelang deutlich über 26 Grad Celsius an und kann diese Hitze nicht durch zumutbare Maßnahmen reduziert werden, kann dies ein Hinweis auf einen Mangel sein, der Mieter:innen zur Mietminderung berechtigt und Vermieter:innen zu Gegenmaßnahmen verpflichtet“, erklärt der Deutsche Mieterbund.

So hielt etwa das Amtgericht Hamburg in einem Urteile eine Mietminderung von 20 Prozent für angemessen (Urt. v. 10.5.2006 - 46 C 108/04), in der sich eine neugebaute, qualitativ gut ausgestattete Dachgeschosswohnung tagsüber regelmäßig auf 30 Grad erhitzte und nachts auf mehr als 25 Grad.

Mieter müssen die regelmäßig erhöhten Temperaturen allerdings nachweisen, etwa mit Protokollen inklusive Datum und Uhrzeit beziehungsweise Zeugen. Auch muss der Vermieter schriftlich über die Hitzeproblematik informiert werden.

Muss der Vermieter gegen die Hitze Maßnahmen treffen?

Grundsätzlich ist der Vermieter nicht verpflichtet, für Abkühlung in überhitzten Wohnungen zu sorgen – außer, es liegt tatsächlich ein Mangel in der Mietwohnung vor. In diesem (Ausnahme-)Fall dürfen Vermieter aber auch entscheiden, welche Sonnen- oder Wärmeschutzmaßnahmen er trifft, also ob er oder sie Rollos, Außenjalousien oder etwa Klimageräte installiert.

Dürfen Mieter Markisen als Sonnenschutz anbringen?

Wer selbst für mehr Sonnenschutz sorgen möchte und dafür Markisen oder Sonnensegel an der Außenwand anbringen will, muss zuvor den Vermieter um Erlaubnis bitten, denn in aller Regel wird dabei durch Bohren in die Gebäudesubstanz eingegriffen. Dies sollte aber kein Problem sein: „In aller Regel haben Mieter:innen aber einen Anspruch auf Genehmigung von Maßnahmen zum Schutz vor Hitze und Sonneneinstrahlung“, klärt der Mieterbund auf. „Vorhänge, Klemmjalousien oder Schutzfolien dagegen sind unproblematisch, solange der Fensterrahmen nicht beschädigt wird.“ Übrigens, auch mit PET-Flaschen lässt sich die Wohnung blitzschnell kühlen.