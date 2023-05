Verstopfung beseitigen: Neun Hausmittel, die wieder für einen funktionierenden Abfluss sorgen

6 / 10

Backpulver wird meist in der Küche eingesetzt und dient als Treibmittel für Backwaren (s. Foto). In Verbindung mit Essig löst es aber auch Verstopfungen in Rohren. Geben Sie dazu vier Esslöffel Backpulver in den Abfluss und spülen Sie sofort mit Essigessenz nach (eine halbe Tasse). Sobald das Blubbern und Sprudeln nachgelassen hat, schütten Sie heißes Wasser hinterher. © Katharina Hild/Imago