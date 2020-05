So wird Ihre Pfanne krustenfrei - in nur einem Schritt

Verkrustungen an Pfannen und Töpfen sind eines jeden Graus: Sie sehen unschön aus und sind nur schwer zu entfernen. Einige Mütter haben nun einen genialen Trick parat.

Schneidebretter, Besteck und Teller: All das stellt beim Abwasch ein Leichtes dar - ganz im Gegensatz zu Töpfen und Pfannen. Oft bleiben nach dem Kochen hässliche Krusten und Angebranntes zurück, das sich scheinbar nur mit Schrubben entfernen lässt. Doch auch das ist nicht immer die beste Option - schließlich entstehen bei kräftigem Schrubben schnell mal Kratzer in der Beschichtung. Aber wie lassen sich Pfannen und Töpfe schonend von Verkrustungen befreien? Einige Mütter haben einen genialen Tipp für Sie.

Geschirrspültabletten für krustenfreie Pfannen und Töpfe - so funktioniert's

Ihren Trick teilten die Frauen in der Facebook-Gruppe "Mums Who Clean". Dort wollte eine Mutter ein paar Tipps für angebrannten Reis im Kochtopf hören - und dieser Trick sorgte immer wieder für Aufmerksamkeit: "Platziere eine Geschirrspültablette am Boden des Topfes und fülle diesen mit kochend heißem Wasser. Lass es so über Nacht stehen und es braucht überhaupt kein Schrubben mehr", zitiert das Online-Portal Mirror eine der Frauen.

Manche von ihnen behaupten sogar, dass es die Einwirkzeit über Nacht überhaupt nicht brauche. Die Methode funktioniere so gut, dass die Pfannen innerhalb kürzester Zeit sauber seien. Die Fragestellerin testete den Trick aus und zeigte sich ebenfalls begeistert: "Die Geschirrspültablette mit heißem Wasser hat es geschafft. Es war kein Schrubben nötig. Danke, Mütter!"

Verkrustete Pfannen: Dieses Getränk macht Ihr Geschirr rein

Es gibt allerdings noch viele andere Tricks, mit denen Sie den Eingebranntes in Pfannen und Töpfen den Kampf ansagen können. Bestimmt haben Sie schon davon gehört, Verkrustungen mit Backpulver, Natron oder Spülmittel zu entfernen - aber kennen Sie schon den Trick mit Orangensaft? Tatsächlich hilft dieser hervorragend bei unschönen Lebensmittelresten, wie der Nutzer Blumenmann auf dem Forum Frag Mutti verrät. Dazu befeuchten Sie die verkrusteten Stellen einfach leicht mit Orangensaft und lassen ihn ungefähr eine Stunde lang einwirken. Anschließend lässt sich das Angebrannte ganz leicht mit einem Löffel entfernen. Sollten Sie das nächste Mal also mit Verkrustungen zu kämpfen haben - testen Sie es doch einfach mal aus!

Stimmen Sie ab: Welches ist Ihr liebstes Hausmittel?

Video: Ofengitter reinigen leicht gemacht

Lesen Sie auch: Mit diesem simplen Trick wird jede Pfanne sauber. Oder: Darf ich eine Teflonpfanne in die Spülmaschine stellen?