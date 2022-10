Wintergrillen: Acht Tipps für das Grillen bei Minustemperaturen

Von: Joana Lück

Wenn die warmen Tage von Schnee und Nachtfrost abgelöst wurden, ist dies kein Grund, auf Grillen zu verzichten. Beachten Sie diese Tipps.

Wintergrillen ist seit einigen Jahren beliebter denn je – warum auch nicht, denn es gibt bekanntermaßen kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung. Mit diesen Tipps gelingt Ihnen im Winter sowohl das perfekte Steak als auch vegetarische Gerichte.

Wintergrillen: Acht Tipps für das Grillen bei Minustemperaturen

Das Grillen bei Minustemperaturen bringt auch Vorteile mit sich. © Jazzanna/Imago

Draußen ist es früh dunkel und noch dazu nass und/oder kalt? Man kann in dem Fall zwar auch zur Grillpfanne greifen und in der warmen Küche Steak und Gemüse grillen, allerdings ist das für hartgesottene Grill-Fans undenkbar. Beachten Sie folgende Tipps, damit sich Ihr Garten auch ab November in eine Grill-Oase verwandelt:

Die richtige Kleidung: Zwiebeln gehören nicht nur auf den Grill – das Einkleiden nach dem Zwiebelprinzip hält beim Wintergrillen im Freien schön warm. Mindestens zwei bis drei Lagen sollten es je nach Temperatur sein.

Der passende Grill: Beim Wintergrillen braucht man in der Regel mehr Briketts als an einem Sommertag: fast bis zur doppelten Menge, wie Aufgetischt weiß. Decken Sie sich früh genug mit Briketts oder Gas ein, denn viele Baumärkte nehmen diese Produkte bereits ab dem Herbst vorübergehend aus dem Sortiment.

Geschirr vorwärmen: Heißes Steak und Beilagen sind nutzlos, wenn sie auf einen eiskalten Teller wandern. Wärmen Sie Teller besser vor, indem Sie sie kurz in die Mikrowelle stellen oder neben dem Grill aufbewahren.

Die passenden Getränke: Nicht nur an feste Nahrung sollten Sie bei Ihrem Grillabend denken. Glühwein heizt von innen ein und sorgt für eine ausgelassene Stimmung.

Die richtige Vorbereitung: Lagern Sie Kohle und Briketts richtig (das heißt: trocken!). Beachten Sie, dass die Garzeit von Fleisch variieren kann, wenn Sie Steaks und andere Stücke länger als eine halbe Stunde bei Minustemperaturen neben dem Grill lagern.

Standort: Ideal ist ein windgeschützter Ort, damit die Kohle auf dem Grill nicht so schnell auskühlt. Sollte es schneien oder regnen, so ist ein Dach ideal, unter dem weder Grill noch Gäste nass werden.

Für Wärme sorgen: Der Grill wirkt zwar auch wärmend, für die richtige gemütliche Wintergrill-Stimmung sorgt aber zusätzlich eine Feuerschale im Garten.

Wettervorhersage beachten: Ein klarer Himmel ist optimal zum Wintergrillen, da Schneefall trotz richtiger Kleidung und Ausrüstung beim Grillen und Essen zur Herausforderung werden kann.

