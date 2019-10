Als Studenten morgens in ihrer WG-Küche eintrudelten, ahnten sie noch nichts von ihrem ungebetenen Gast. Dieser ließ sich auch nicht so leicht verscheuchen.

Am Donnerstagmorgen (17. Oktober 2019) erlebte eine Gruppe von Studenten wohl ihr blaues Wunder. Als sie um 8 Uhr aufstanden und sich in der Küche versammelten, hatte es sich dort bereits ein Einbrecher gemütlich gemacht.

WG-Bewohner treffen morgens Einbrecher in der Küche - dieser stört sich an den Besuchern nicht

Der Mann war offensichtlich kurz zuvor über eine Terrassentür, die er aushebelte, ins Erdgeschoss des Hauses in der Emdenstraße in der Calenberger Neustadt eingebrochen und hatte sich in der Studentenwohnung eine Mahlzeit zubereitet. Als die jungen Leute am Morgen in die Küche kamen, verzehrte er sein Essen gerade in aller Seelenruhe. "Als er die WG nicht verlassen wollte, haben die Bewohner die Polizei gerufen", berichtet Behördensprecherin Britta Schwarz laut der Hannoverschen Allgemeinen.

Einbrecher in Studenten-Wohngemeinschaft: Bis auf Mahlzeit nichts entwendet

Allerdings handelte es sich bei dem 49-jährigen Eindringling nicht um einen klassischen Einbrecher. Bis auf die Zutaten, die er für die Zubereitung seiner Mahlzeit verbrauchte, entwendete er nach aktuellem Ermittlungsstand keine Wertsachen.

Nachdem die Polizei in der Wohnung eintraf, ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Bei dem 49-Jährigen handelte es sich um einen Rumänen, der nach eigenen Aussagen nur Italienisch sprechen kann. Da er Lebensmittel zu sich genommen hat, die ihm nicht gehörten, ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahls. Obendrein ordnete der Richter wegen Fluchtgefahr - der Mann verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland - Untersuchungshaft an.

