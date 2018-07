"Wetten, dass?": Bewohner verhöhnen reparierten Fahrstuhl

In einem Berliner Wohnhaus scheinen die Mieter jegliche Hoffnung auf einen funktionierenden Aufzug verloren zu haben – und schließen nun schon skurrile Wetten ab.

Es scheint wie in der Sitcom "The Big Bang Theory" zu sein – wo sich die Bewohner des Hauses schon seit Jahren wundern, wann der Aufzug eigentlich mal repariert wird und in traumhaften Erinnerungen eines funktionierenden Lifts schwelgen.

Einziger Unterschied: In besagtem Wohnhaus in Berlin wurde der Fahrstuhl nun offensichtlich doch wieder hergerichtet – und das nicht zum ersten Mal. Aufgrund schlechter Erfahrungen sind die Bewohner demgegenüber jedoch recht skeptisch, wie ein skurriler Aushang beweist. Dieser wurde auf dem Instagram-Account Notes of Berlin gepostet.

Bewohner sammelt Wetteinsätze zum Aufzug

Darauf bittet ein Bewohner seine Nachbarn um deren Wetteinsätze zur Frage aller Fragen: "Wie lang wird der zweite Fahrstuhl dieses Mal aktiv sein?" Zur Auswahl stehen folgende Antworten: ein Tag, zwei Tage oder zweieinhalb Tage. Für wahre "Zocker" gibt es noch die Option "drei Tage".

Und tatsächlich reagierten die Mieter auf die Umfrage und tippten am ehesten auf zwei Tage, bevor der Fahrstuhl wieder ausfällt. Einige hinterließen auch Kommentare auf dem Zettel, um ihre Verwunderung darüber zu äußern, dass der Aufzug überhaupt wieder funktionieren soll: "Ach, der geht schon wieder?" Ein anderer möchte wissen: "Reinhard, warst du das?"

So reagiert das Netz auf den Aushang

Allerdings ist nicht ganz klar, wie alt der Aushang schon ist und ob nicht ein und dieselbe Person den Zettel geschrieben und ausgefüllt hat. So oder so – die User fühlen sich unterhalten und scheinen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben: "Den Zettel könnte ich vielleicht bei mir im Haus auch aufhängen", heißt es zum Beispiel von einem Nutzer.

