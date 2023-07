Wespen am Balkon: Drei Hausmittel sorgen dafür, dass sie leichter verschwinden

Von: Anne Hund

Teilen

Wespen können im Sommer ganz schön lästig sein. Nicht nur mit Wassernebel aus der Sprühflasche kann man sie auf sanfte Art vertreiben.

Sei es ein Stück Kuchen, Obst oder ein Schinkenbrot, das man daheim am Balkon oder auf der Terrasse im Garten genießen will. Prompt ist eine Wespe da. Gerade im Spätsommer sind Wespen besonders aufdringlich. Zum Glück gibt es ein paar sanfte Methoden, um sie rund um die Wohnung herum zu vertreiben.

Hausmittel gegen Wespen: Wassernebel aus der Sprühflasche

Den einfachsten Tipp hat der Landesbund für Vogelschutz (LBV) parat: Eine wirksame Methode, um Zwischenfälle mit Wespen zu vermeiden, ist es, das Insekt mit zerstäubtem Wasser zu besprühen, wie es auf dessen Website heißt. Dafür braucht man nur eine Sprühflasche. „Waschen Sie die Sprühflasche gut aus und füllen Sie diese mit Wasser“, rät der LBV. „Bei Kontakt mit Wespen genügt es, ein paar Sprühstöße auf die Wespe abzugeben. Die Wespe denkt, es finge an zu regnen und wird zurück in ihr Nest flüchten.“ Wichtig: Sollte die Sprühflasche vorher anderweitig in Gebrauch gewesen sein, sollte man sie zunächst mehrmals auswaschen, betont der LBV. Denn Rückstände von Fensterreiniger oder anderen reizenden Flüssigkeiten könnten den Insekten ernsthaft schaden.

Wespen können im Sommer lästig sein. © Julian Stratenschulte/dpa

Tipp: Frisch aufgeschnittene Knoblauchzehe am Balkon platzieren

Sie wollen verhindern, dass Wespen Ihnen am Gartentisch zu nahe kommen? Dann können Sie es auch mit natürlichen Düften probieren. Einen Versuch wert ist es laut Ökotest, eine frisch aufgeschnittene Knoblauchzehe in der Nähe zu platzieren. Auch ein Topf mit Basilikum, den Sie in der Nähe aufstellen, könnte helfen. Weil die Wespen den Geruch nicht mögen.

Auch Duft von Kaffeepulver soll Wespen vertreiben

Zudem soll der Duft von Kaffeepulver helfen, wenn es leicht vor sich hin glimme, wie es auf Oekotest.de ebenfalls heißt. „Geben Sie das Kaffeepulver in ein feuerfestes Gefäß und zünden Sie es an. Der Qualm soll die Wespen fernhalten“, heißt es dort. Wie erfolgreich diese Methoden sind, lässt sich nur schwierig sagen. Zu den genannten Hausmitteln und Pflanzen gibt es laut Ökotest unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Tipps für den Umgang mit Wespen

Wespen decken an den süßen Fruchtsäften von Fallobst ihren Energiebedarf, wie der LBV betont. „Räumen Sie Fallobst in Ihrem Garten an einen gesonderten Platz, der wenig begangen wird, vor allem, wenn Kinder barfuß in Ihrem Garten spielen“, heißt es auf dessen Website. Dort nennen die Experten auch ein paar grundsätzliche Tipps zum „friedlichen Zusammenleben mit Wespen“:

Ruhe bewahren.

Süßigkeiten, Nahrungsmittel und Getränke im Freien abdecken.

Trinkhalme verwenden.

Essensreste wegräumen.

Kindern nach dem Essen Gesicht und Hände abwischen.

Mülleimer und Kompost abdecken.

Hektische oder panische Bewegungen vermeiden.

Nicht anpusten (Kohlendioxid ist für sie ein Alarmsignal).

Auf geblümte Kleidung und duftendes Parfüm verzichten.

Fliegengitter (Maschenweite kleiner 3 mm) installieren, sie halten Insekten aus Wohnräumen fern.

Hektische oder panische Bewegungen, um Wespen zu vertreiben, sollte man tunlichst vermeiden, wie die Experten vor allem betonen. Sie könnten das Gegenteil bewirken und dazu führen, dass die ansonsten außerhalb ihres Nestbereichs nicht aggressiven Wespen sich in die Enge getrieben fühlen und zustechen.

Diese zehn Fehler können Ihren Garten ruinieren Fotostrecke ansehen

Wespennester keinesfalls selbständig entfernen

Wespen sind zudem wichtig und nützlich für das Ökosystem und gelten nicht zuletzt im Garten als effektive Schädlingsbekämpfer. Ganz wichtig: Wespennester darf man nicht ohne Einschätzung eines Experten und auch nicht ohne triftigen Grund entfernen. Wer sich nicht daran hält und ein Wespennest ohne Erlaubnis zerstört, muss mit hohen Bußgeldern rechnen.