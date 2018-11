So einfach werden Schwämme und Putzlappen in zwei Minuten keimfrei

Durch den ständigen Kontakt mit Essensresten und Staub sind Schwämme und Putzlappen extrem keimbelastet. Mit einem Trick werden sie ganz einfach wieder sauber.

Putzlappen oder Schwämme finden in der Küche ständig Verwendung - damit sie auch weiterhin ihren Soll erfüllen können, müssen sie regelmäßig gewechselt werden. Ansonsten verteilen Sie die Keime nur weiter in der Küche. Doch Sie können viel nachhaltiger mit Ihren Putzmitteln umgehen, wenn Sie sie richtig reinigen.

Putzlappen und Schwämme: In zwei Minuten keimfrei

Feuchten Sie die Putzlappen oder Schwämme einfach an und legen Sie sie für zwei Minuten in die Mikrowelle bei 600 bis 750 Watt. Laut Haushaltsexpertin Yvonne Willicks werden somit etwa 99 Prozent der Keime abgetötet. Aber Vorsicht: Es dürfen keine Metallteile in den Lappen oder Putzschwämmen stecken, ansonsten kommt es zu Funken in der Mikrowelle.

Von Franziska Kaindl