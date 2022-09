Weiße Stoffschuhe reinigen: Mit Backpulver und Zitrone

Weiße Stoffschuhe sind hip, wirken sportlich und lässig. Doch sehr schnell können sie unansehnlich werden. Mit einfachen Hausmitteln erstrahlen sie wieder.

Sie strahlen nicht nur bei Sonne, auch an Regentagen sind weiße Stoffschuhe ein Hingucker. Doch Sand, Staub und Regen können die Schuhe sehr schnell verschmutzen, sodass sie unansehnlich werden. Helle Stoffschuhe und Chucks sind die idealen Begleiter im Sommer. Sind sie dreckig, bleiben sie schnell im Schrank. Das muss nicht sein, denn mit den richtigen Hausmitteln bekommt man sie wieder sauber.

Weiße Stoffschuhe reinigen: Bekommt man Schuhe in der Waschmaschine sauber?

Denkt man an das Reinigen von Stoffschuhen, fällt vielen vielleicht die Waschmaschine ein. Sie steht nahezu in jedem Haushalt und ist einfach in der Handhabung. Doch bei Stoffschuhen ist die Waschmaschine nicht unbedingt die erste Wahl, um sie sauber zu bekommen. Da diese Schuhe oft Einsätze aus Metall oder anderen Materialien haben, könnten diese durch den Waschgang in der Maschine beschädigt werden. Auch für die Maschine selbst ist das Reinigen von Stoffschuhen nicht die optimale Art. Bestehen die Schuhe aus synthetischen Materialien, können sie in der Waschmaschine gereinigt werden, dazu gehören:

Turnschuhe

Hausschuhe

Ballerinas

Sneakers



Leinen- und Stoffschuhe

Lose Teile sollten bei den Schuhen entfernt werden, bevor es bei maximal 30 Grad in die Waschmaschine geht. Der Zettel in der Schuhzunge verrät, ob sie in die Maschine gegeben werden können.

Weiße Schuhe wieder weiß bekommen: Einfache Hausmittel können helfen

Sneaker und weiße Stoffschuhe können mit Hausmitteln wieder in altem Glanz erstrahlen. Folgende Tipps haben sich bewährt:

Mit Zahnpasta : Vermischen Sie etwas Spülmittel und Zahnpasta auf einer kleinen Bürste und reinigen Sie die verschmutzten Flächen mit einer sanften Kreisbewegung.

: Vermischen Sie etwas Spülmittel und Zahnpasta auf einer kleinen Bürste und reinigen Sie die verschmutzten Flächen mit einer sanften Kreisbewegung. Mit Backpulver und Zitrone : Eine Mischung aus Backpulver und Zitronensaft eignet sich für das Reinigen von hellen Schuhsohlen. Für den Stoff ist dies jedoch nicht geeignet.

: Eine Mischung aus Backpulver und Zitronensaft eignet sich für das Reinigen von hellen Schuhsohlen. Für den Stoff ist dies jedoch nicht geeignet. Mit Babypuder: Gleiche Teile Wasser und Babypuder vermischen und mit kreisenden Bewegungen auf den Verschmutzungen auftragen.

Mit den Tipps ist es möglich, weiße Stoffschuhe wieder schnell sauber zu bekommen. Um sie ein wenig vor Schmutz zu schützen, sollte vor dem ersten Tragen ein Imprägnierspray verwendet werden. In vielen Fällen können danach leichte Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen entfernt werden.