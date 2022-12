Weihnachtsstern pflegen: Schöne Blätter dank Dünger

Von: Joana Lück

Ob in Gelb, Rot oder Pink: Weihnachtssterne sind der Advents-Klassiker in der Wohnung. Wer die Pflanze düngt, hat lange Freude an ihr.

Als wohl beliebteste Pflanze in der Adventszeit neben dem Mistelzweig und Tannenzweigen kann man Weihnachtssterne überall kaufen. Doch wer kennt es nicht: Sobald das Gewächs ein paar Tage zu Hause steht, lässt es die Blätter hängen oder geht ganz ein. Ist der falsche Standort nicht dafür verantwortlich, so kann dies daran liegen, dass die Pflanze Mineralstoffe benötigt.

Weihnachtsstern pflegen: Schöne Blätter dank Dünger

Weihnachtssterne sollten ab und zu gedüngt werden. © Mariusz Prusaczyk/Imago

Der Weihnachtsstern wird zwar vorwiegend in der kalten Jahreszeit und in der Adventszeit als Zimmerpflanze gehalten, da er eine festliche Stimmung verbreitet – die hübsche Pflanze aus der Familie der Wolfsmilchgewächse kann bei richtiger Pflege aber sogar mehrere Jahre alt werden und wächst immer weiter.

Wie Gartenjournal weiß, sollte das Düngen bei Euphorbia pulcherrima nicht zu kurz kommen. Folgende Punkte sind zu beachten:

Sie haben den Weihnachtsstern gerade erst gekauft? Dann warten Sie bis zum Düngen besser ein paar Monate. Denn in der Erde sind zu Beginn der Pflanzung noch genügend Nährstoffe vorhanden.

Ist die Pflanze älter als ein halbes Jahr, wird er regelmäßig gedüngt. Lediglich von August bis Oktober bekommt er keine Nährstoffe.

Es eignen sich sowohl Flüssigdünger als auch Stäbchen mit einem hohen Kaliumanteil. Nach der Blüte im zeitigen Frühjahr beginnen Sie mit der Düngerzugabe.

Zusammen mit dem richtigen Standort ist das richtige Düngen somit der Schlüssel für gesunde und strahlende Blätter beim Weihnachtsstern.

Aber Achtung beim Gießen: Der Weihnachtsstern mag keine zu feuchte Erde und verliert bei Staunässe umgehend seine Blätter.