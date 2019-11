Weichspüler-Ersatz: Dieses Hausmittel macht die Wäsche geschmeidig

Weichspüler sind in fast jedem Haushalt zu finden, doch nicht immer erfüllen sie ihren Zweck zufriedenstellend. Dabei lässt sich dafür auch ein Hausmittel verwenden.

Weichspüler sollen dabei helfen, dass Kleidung nach dem Waschen schön weich und geschmeidig bleibt, außerdem verbreiten sie einen angenehmen Duft und lassen die Wäsche schneller trocknen. Trotz all der positiven Effekte geraten Weichspüler aber auch des Öfteren in Kritik, weil Kleidung bei ihrer Verwendung an Saugfähigkeit verliert und die Produkte die Umwelt belasten.

Weichspüler selbstgemacht: Dieses Hausmittel erfüllt den gleichen Zweck

Auch Stiftung Warentest stellte in einem Weichspüler-Test von 2019 fest, dass die meisten Produkte gerade in der Kategorie Textilschonung und -pflege nur mit mäßigen Ergebnissen aufwarten können. Deshalb müssen Sie aber nicht komplett auf Hilfsmittel verzichten, die Ihrer Wäsche etwas Geschmeidigkeit verleihen. Anstatt chemischer Weichspüler eignen sich nämlich auch Hausmittel für diese Aufgabe. Eines davon ist Zitronensäure.

So mischen Sie sich Ihren Weichspüler selbst

Bei Zitronensäure haben Sie nämlich nicht nur den Vorteil, dass Ihre Wäsche schön weich bleibt, sondern auch noch angenehm duftet. Obendrein reinigt das Hausmittel auch gleich die Waschmaschine mit - insbesondere Kalkablagerungen können Sie auf diese Weise vermeiden. Dazu mischen Sie fünf Löffel Zitronensäure - in Form von Granulat - mit einem Liter Wasser zusammen und vermengen es gut. Je nach Bedarf können Sie auch einige Tropfen an ätherischen Ölen hinzufügen, um dem selbstgemachten Weichspüler eine Duftnote zu verleihen.

Anschließend geben Sie je nach Härtegrad des Wassers etwa 50 bis 100 Milliliter der Zitronensäure-Wasser-Mischung zu Ihrer Wäsche hinzu. Fangen Sie am besten mit einer geringeren Menge an und testen Sie langsam die Wirkung.

