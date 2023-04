WC-Stein sorgt für unschöne Verfärbungen? Wie Sie die Toilette wieder sauber bekommen

Von: Franziska Kaindl

Ein WC-Duftstein soll dafür sorgen, dass sich keine Kalkablagerungen in der Toilette bilden. Manchmal hinterlassen sie dafür selbst bunte Verfärbungen. Wie wird man diese los?

Über die Jahre hinweg setzen sich oft Kalkablagerungen und Urinstein im Inneren der Toilette fest, die für lästige Verfärbungen sorgen. WC-Einhänger in Form von Tabs, Gel oder Steinen sollen in diesen Fall vorbeugend dabei helfen, dass sich solche Ablagerungen gar nicht erst bilden – und dabei einen frischen Duft hinterlassen. Daher ist es kaum verwunderlich, dass die Produkte in zahlreichen Haushalten zu finden sind und sich großer Beliebtheit erfreuen. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn ausgerechnet die vermeintlichen Saubermacher für grell-bunte Verfärbungen auf der Oberfläche sorgen.

Warum kommt es durch WC-Einhänger zu Verfärbungen?

Meistens rühren die Verfärbungen durch farbstoffhaltigen WC-Reinigern daher, dass die Toilette bereits älter und daher die Oberfläche porös geworden ist, wie das Unternehmen Henkel im eigenen Online-Magazin informiert. Auch vorhandene Kalkablagerungen sorgen für eine raue Oberfläche, an der sich die Farbpigmente festsetzen.

WC-Duftstein in der Toilette. © IlluPics/Imago

WC-Steine: Wie entferne ich Verfärbungen in der Toilette?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich den Verfärbungen durch WC-Produkte anzunehmen. Folgende Hausmittel und Reiniger können helfen:

Scheuermilch: Durch ihre abrasive Wirkung kann Scheuermilch hartnäckigem Schmutz auf Oberflächen zum Verhängnis werden. Achten Sie aber darauf, dass Sie es nur auf Materialien anwenden, auf denen das Risiko des Abriebs gering ist – denn sonst schaffen Sie womöglich eine noch rauere Oberfläche, auf der sich Schmutz absetzen kann. Scheuermilch ist für Materialien wie Keramik, Metall, Stein oder Edelstahl geeignet. Geben Sie dabei etwas von dem Mittel auf die Klobürste und reinigen Sie damit die verfärbte Stelle in der Toilette. Lassen Sie alles für mehrere Minuten einwirken und spülen Sie noch einmal nach, um alle Reste von Schmutz und Scheuermilch zu entfernen.

Zitronensäure : Da die Verfärbungen meistens in Folge von Kalkablagerungen oder Urinstein auftreten, kann es hilfreich sein, einfach gegen diese Verschmutzungen vorzugehen. Ein gängiges Hausmittel ist Zitronensäure: Geben Sie abends drei bis vier Löffel davon in die Toilettenschüssel und lassen Sie es über Nacht einwirken. Morgens spülen Sie die Toilette und bürsten Sie noch einmal gut durch.

: Da die Verfärbungen meistens in Folge von Kalkablagerungen oder Urinstein auftreten, kann es hilfreich sein, einfach gegen diese Verschmutzungen vorzugehen. Ein gängiges Hausmittel ist Zitronensäure: Geben Sie abends drei bis vier Löffel davon in die Toilettenschüssel und lassen Sie es über Nacht einwirken. Morgens spülen Sie die Toilette und bürsten Sie noch einmal gut durch. Natron und Essig: Essigessenz ist ein weiterer Klassiker unter den Reinigungsmitteln – geben Sie eine halbe Flasche davon auf die Ablagerungen in der Toilette und lassen Sie das Mittel über Nacht einwirken. Am nächsten Morgen sollte sich der Urinstein mit der Bürste lösen lassen. Wenn dem aber nicht so ist, können Sie die Prozedur wiederholen – nur, dass Sie dieses Mal noch drei bis vier Esslöffel Natron auf die Essigessenz geben. Am Tag darauf reinigen Sie die Toilette erneut mit der Klobürste.