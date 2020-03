Diese bekannten Waschmaschinen-Tipps ruinieren in Wahrheit Ihre Kleidung

Sie stecken Ihre Sportschuhe oder Ihre Jeans gerne in die Waschmaschine? Warum das ein Fehler ist, der Ihre Kleidung ruinieren kann, erklärt nun ein Experte.

Was das richtige Waschen angeht, gibt es zahlreiche Tipps und Weisheiten .

angeht, gibt es zahlreiche . Wieviel wirklich hinter diesen Weisheiten steckt, verrät nun ein Experte.

Zum Beispiel erklärt er, warum Jeans nicht ins Gefrierfach gehören.

Wenn die Kleidung vollgeschwitzt ist und leicht muffig zu riechen beginnt, ist für die meisten der Zeitpunkt gekommen, sie in die Waschmaschine zu stecken. Was kann schon so verkehrt daran sein, die Jeans zu waschen? Oder hin und wieder die Sportschuhe zu reinigen? Gerade hier sollten Sie aber vorsichtig sein, wie ein Experte nun meint.

Diese bekannten Tipps könnten Ihre Wäsche ruinieren

Vieles, was Sie nämlich lange Zeit wie selbstverständlich gewaschen haben, wird eventuell durch die Waschmaschine* ruiniert. Will Lankston, Betriebsleiter beim britischen Einzelhändler Jeeves of Belgravia, der auf chemische Reinigung spezialisiert ist, hat dem Online-Portal Dailymail verraten, welche Kleidungsstücke das sind.

Ganz oben auf der Liste stehen Sportschuhe. Oft werden die Treter - solange sie aus Stoff oder Synthetik sind - bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen. Von dieser Methode ist Lankston jedoch nicht überzeugt: "Wir würden stark davon abraten, die Schuhe in die Waschmaschine zu stecken. Und wir würden definitiv nicht empfehlen, sie in die Nähe eines Trockners zu geben, da die Hitze die Schuhe verziehen und den Klebstoff, der sie zusammenhält, beschädigen kann. Trockner können Schuhe je nach verwendetem Stoff oft schrumpfen lassen." Stattdessen rät der Experte dazu, die Schuhe per Hand zu waschen.

Auch was die Reinigung von Jeans* angeht, hat Lankston einen Rat. Zu diesem Thema gibt es viele Meinungen: So wird des Öfteren empfohlen, das Beinkleid in das Gefrierfach zu legen, um es zu säubern. Er empfiehlt hingegen, es alle fünf Jahre auf links gedreht in die Waschmaschine zu geben, um die Farben zu erhalten.

Machen Tennisbälle wirklich die Handtücher weicher?

Und was hat es eigentlich mit dem Tennisball-Trick* auf sich? Eine alte Weisheit besagt, dass ein Tennisball im Trockner die Handtücher* fluffiger macht - ist das etwas dran? Laut Experten Ja. "Wenn Sie Ihre Handtücher schön flauschig haben wollen, würden wir ein paar (Anm. d. Red.: Tennisbälle) zu Handtüchern, fluffigen Mänteln, Kissen oder allem anderen, dass ein wenig Auflockerung beim Trocknen vertragen könnte, hineingeben." Die Tennisbälle würden obendrein dafür sorgen, dass die Kleidung schneller trocknet, da dank ihnen die Luft im Trockner besser zirkulieren könne.

