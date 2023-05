Waschmaschine stinkt? Fünf Tipps zur Reinigung

Wirkunsgvolle Hausmittel

Wer seine Waschmaschine regelmäßig reinigt, verhindert unangenehme Gerüche. Welche Tipps und Hausmittel dabei helfen.

Riecht die Waschmaschine – oder gar die frisch gewaschene Wäsche – unangenehm, liegt das meist nicht am falschen Waschmittel. Vielmehr steckt in den meisten Fällen eine verschmutzte Waschmaschine dahinter. Verschwinden die Gerüche auch nach einer Leerwaschung nicht, ist es höchste Zeit für eine gründliche Reinigung des Geräts. So lassen sich Bakterien, die für den Gestank sorgen, nur mit speziellen Maßnahmen beseitigen. Mit welchen Tipps sich die Waschmaschine reinigen lässt und welche Hausmittel dabei helfen können, erfahren Sie hier.

Waschmaschine natürlich reinigen: Hilfe bei Verschmutzung und Gestank

+ Dreck und Waschmittelrückstände können für unangenehme Gerüche in der Waschmaschine sorgen. © Monkey Business/Imago

Wird die Waschmaschine häufig bei niedrigen Temperaturen im Pflegeleicht- oder Feinwäscheprogramm genutzt, können Bakterien leicht überleben. Denn Waschtemperaturen unter 60 Grad können ihnen nichts anhaben. Rückstände wie Fett und Schmutz werden zudem kaum gelöst und bleiben in der Waschmaschine zurück. Diese Ablagerungen bieten dann einen geeigneten Lebensraum für die bereits vorhandenen Bakterien, sich weiter auszubreiten.

Natürlich helfen gegen Verschmutzungen und Ablagerungen in der Waschmaschine spezielle Mittel aus der Drogerie. Aber auch mit bewährten Hausmitteln können Sie die Bakterien bekämpfen. Diese sind nicht nur mindestens genauso effektiv, sondern auch deutlich günstiger.

Waschmaschine reinigen: Bakterien und Ablagerungen beseitigen:

Damit die Waschmaschine stets einwandfrei wäscht, braucht sie hin und wieder eine Reinigung. Folgende Tipps und Hausmittel helfen, die Waschmaschine ganz ohne Chemie zu putzen:

Schimmel an Dichtungen: Unangenehme Gerüche werden häufig durch Schimmel verursacht. Gerade die Gummidichtungen an den Türen sind anfällig für Schimmelbefall. Um dies zu verhindern, sollte man nach jedem Waschgang die Türen für einige Zeit offen stehen lassen.

Unangenehme Gerüche werden häufig durch Schimmel verursacht. Gerade die Gummidichtungen an den Türen sind anfällig für Schimmelbefall. Um dies zu verhindern, sollte man nach jedem Waschgang die Türen für einige Zeit offen stehen lassen. Flusensieb reinigen: Im Sieb der Waschmaschine sammeln sich bereits nach ein paar Wäschen Verschmutzungen an. Wer das Flusensieb regelmäßig reinigt, verhindert die Bildung von Keimen.

Im Sieb der Waschmaschine sammeln sich bereits nach ein paar Wäschen Verschmutzungen an. Wer das Flusensieb regelmäßig reinigt, verhindert die Bildung von Keimen. Geschirrspültabs zur Reinigung: Ähnlich wie Besteck und Geschirr lässt sich auch das Innere der Waschmaschine mit Geschirrspültabs reinigen. Dazu den Tab einfach in die Waschtrommel legen und leer bei 60 Grad waschen.

Ähnlich wie Besteck und Geschirr lässt sich auch das Innere der Waschmaschine mit Geschirrspültabs reinigen. Dazu den Tab einfach in die Waschtrommel legen und leer bei 60 Grad waschen. Regelmäßig heiß waschen: Hin und wieder sollte man die Waschmaschine bei sehr heißen Temperaturen laufen lassen. Denn erst ab 90 Grad werden Keime abgetötet.

Waschmaschine reinigen: Hausmittel helfen bei Gestank

Verschiedene Hausmittel können chemische Reinigungsmittel ganz einfach ersetzen. Zu den beliebtesten Reinigungsmitteln zählt dabei Zitronensäure. Zitronensäure ist besonders wirksam bei Kalkablagerungen in der Waschmaschine. Dazu sieben bis acht Esslöffel mit ausreichend Wasser mischen und bei höchster Temperatur mit waschen. Ähnlich können Sie mit Backpulver vorgehen. Aber auch Natron ist ein wirkungsvolles Mittel gegen Bakterien und damit verbundene Gerüche.

Rubriklistenbild: © Monkey Business/Imago