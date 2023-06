Warum verstopfte Regenrinnen so schlimm sind

Statt zum Abfluss schießt das Regenwasser während eines Unwetters an einer verstopften Regenrinne hinunter und sucht sich seinen Weg. © Silas Stein/dpa/dpa-tmn

Manchmal reichen schon ein paar Blütenblätter, die sich mit Pollen und Staub zu einem Klumpen verbinden, um Regenabflüsse zu verstopfen. Das kann böse Folgen haben.

Berlin - Verstopfte Regenrinnen und -rohre können für erhebliche Wasserschäden am Haus sorgen. Wer seine Immobilie nicht in Schuss hält, riskiert, dass so bei Starkregen immer wieder Wasser ins Haus eindringen kann.

Darauf weist der Verband Privater Bauherren (VPB) hin und rät zur regelmäßigen Wartung der Entwässerungssysteme.

Auch inneliegende Abflüsse freihalten

Dazu gehörten das Reinigen und Freihalten von Abwasserrohren auf dem Dach. Sowohl die Regenrinnen und Fallrohre beim Satteldach als auch die innenliegenden Abflüsse auf dem Flachdachbungalow müssten freigehalten werden, präzisiert der VPB.

Sind die Abflüsse verstopft, sucht sich das Wasser immer andere Wege und läuft dann oft auch ins Haus. Feuchte Wände und Schimmel seien die Folgen, so die Fachleute. Deren Beseitigung werde dann teuer. dpa