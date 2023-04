Der Frühling ist ein toller Zeitpunkt, um im Garten einen Walnussbaum zu pflanzen

Bis zu 150 Kilogramm Nüsse liefert ein ausgewachsener Walnussbaum im Jahr. © agefotostock/Imago

Einen Walnussbaum zu pflanzen, ist zukunftsweisend: Der Baum liefert beste Nüsse und verträgt Frost ebenso wie hohe Temperaturen und Trockenheit.

Mehr zum Thema Das Frühjahr ist der beste Zeitpunkt, um im Garten einen Walnussbaum zu pflanzen

Einmal im Leben sollte jeder einen Walnussbaum pflanzen: Seine Nüsse zählen zu den beliebtesten in der heimischen Küche – sie sind nicht nur sehr lecker, sondern auch noch sehr nahrhaft und gesund. Die Walnuss kommt aber auch mit dem Klimawandel gut zurecht, denn der ursprünglich aus dem Schwarzmeerraum stammende Baum ist an Hitze und Trockenheit gut angepasst. Er lässt sich zwar bis in den Herbst anpflanzen, doch das Frühjahr ist am besten geeignet, da der Baum so bis zum Winter noch gut anwurzeln kann. Wie man im Garten einen Walnussbaum pflanzen kann und was der beste Standort ist, weiß 24garten.de.

Nicht nur für Selbstversorger ist der stattliche Walnussbaum eine ideale Nahrungsquelle – er liefert im Jahr bis zu 150 Kilogramm Nüsse, wenn er ausgewachsen ist. Dementsprechend ausladend ist auch sein Wuchs mit einer Höhe von etwa 25 Metern und einer Kronenbreite von bis zu 15 Metern. Die Wurzeln erstrecken unter der Erde sich um ein Vielfaches davon.