Drei Deko-Ideen mit Walnussschalen für Weihnachten

Von: Jasmin Farah

Aus goldenen Walnussschalen lässt sich besondere Tischdeko basteln. © Ajafoto/Imago

Walnüsse gehören zur Weihnachtsküche wie Zimt und Honig. Doch auch ihre Schalen können nach dem Genuss der Frucht weiter als hübsche Deko für innen und außen verwendet werden.

Walnüsse sind echte Kraftpakete: Sie strotzen so vor Nährstoffe, sind gesund und eine beliebte Backzutat. Aus diesem Grund sind sie bei vielen in der Weihnachtsbäckerei nicht mehr wegzudenken. Doch was passiert mit den Schalen?

24garten.de hat die Antwort.

Sobald man das leckere Innere entfernt hat, sind sie nicht mehr zu gebrauchen, oder? Nachhaltig ist das jedenfalls nicht. Anstatt diese also wegzuschmeißen, lassen Sie lieber Ihrer Kreativität freien Lauf. Das ist günstiger als handelsübliche zu kaufen und ist darüber hinaus eine hervorragende Wochenendbeschäftigung für Groß und Klein.