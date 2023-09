Echte Keimschleudern: Vier Heimtextilien, die viel zu selten in der Waschmaschine landen

Von: Andrea Stettner

Viele Textilien werden zu Hause beim Waschgang regelmäßig übersehen. Doch gerade darin fühlen sich Bakterien so richtig wohl.

Während wir bestimmte Kleidungsstücke wie BHs oder Jeans meist viel zu oft waschen, werden andere Dinge viel zu selten gewaschen. Diese überschreiten dann schnell ihr hygienisch vertretbares Limit und fangen schnell an, zu müffeln. Um übermäßiger Bakterien- und Keimbildung vorzubeugen, sollten folgende Heimtextilien ruhig öfters in der Waschtrommel landen:

1. Handtücher

Handtücher, die täglich benutzt werden, sollten wöchentlich ausgetauscht werden. Obwohl sie Feuchtigkeit hervorragend aufsaugen, bleiben an ihnen auch Schweiß, Fett, Seifenrückstände und Hautschuppen hängen. Wenn Handtücher dann nicht richtig trocknen, werden sie laut Ökotest.de zur idealen Brutstätten für Pilze und Bakterien.

Wie oft waschen Sie Handtücher? Wahrscheinlich viel zu selten. © snokid/Imago

2. Bettwäsche

Bettwäsche sollte mindestens alle zwei Wochen gewaschen werden. Im Sommer, wenn wir mehr schwitzen, raten manche Experten sogar zum wöchentlichen Bettwäschewechsel. Auch wenn Sie nachts ohne Kleidung schlafen, Allergiker sind oder Hund oder Katze ins Bett dürfen, ist es ratsam, die Laken und Bezüge wöchentlich zu wechseln.

3. Geschirrtücher

Geschirrtücher sind wahre Brutstätten für Keime, da sie nicht nur Seifenreste aufnehmen, sondern auch Flüssigkeiten und Essensreste. Wenn diese im Stoff gären, können sich die Keime beim Abtrocknen von Händen und Geschirr weiterverbreiten. Daher sollten Geschirrtücher spätestens wöchentlich gewechselt und gründlich getrocknet werden.

4. Duschvorhänge

Auch Duschvorhänge zählen zu wahren Keimschleudern im Haushalt. Am unteren Rand bildet sich hier gerne ein rosafarbener Belag, der sogenannte Biofilm. Dieser Belag besteht aus Mikroorganismen und ist nicht etwa Schimmel, obwohl sich in diesem Umfeld schnell Bakterien und Pilze entwickeln können. Deshalb sollte der Duschvorhang regelmäßig gereinigt werden: In Single-Haushalten etwa alle acht Wochen, in Mehr-Personen-Haushalten ist eine monatliche Reinigung zu empfehlen.

In den meisten Fällen lässt sich der Duschvorhang bei einer Temperatur von 30 Grad mit einem Feinwaschmittel waschen. Wenn der Vorhang stark verschmutzt ist, können Sie zusätzlich 50 Gramm Natron direkt in die Waschtrommel geben.

Darüber hinaus übersehen wir beim wöchentlichen Waschgang noch viele andere Dinge, die ruhig öfter in die Waschmaschine dürfen. Dazu zählen etwa Vorhänge, Gardinen, Kissenbezüge, Sofadecken, Schals (die ungewaschen sogar Hautunreinheiten verursachen können) oder auch verstaubte Kuscheltiere. Diese sollten ebenfalls regelmäßig gereinigt oder gewaschen werden, um Hygieneprobleme zu vermeiden. Übrigens, auch verkeimte Spülschwämme dürfen in die Waschmaschine.