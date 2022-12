Wäsche wird im Winter nicht trocken? Achten Sie auf das richtige Wetter

Von: Andrea Stettner

Im Winter trocknet Wäsche viel langsamer? Jein – es kommt auf die Witterung an. Verbraucherexperten verraten, wann die Wäsche am besten trocknet.

Wer in diesen Tagen Energie sparen will, hängt seine nasse Wäsche am besten auf einen Wäscheständer, statt sie in den Trockner zu geben. Doch in der kalten Jahreszeit wird die Wäsche im Freien oft nicht richtig trocken – oder braucht zumindest wesentlich länger als im Sommer. Selbst in der Wohnung zieht sich der Trocknungsvorgang oft über mehrere Tage. Woran liegt das?

Im Winter trocknet nasse Wäsche oft langsamer. © Michael Gstettenbauer/Imago

Darum trocknet Wäsche im Winter langsamer als im Sommer

Dass Wäsche im Sommer schneller trocknet als im Winter, hat einen einfachen Grund: „Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte“, erklärt Joshua Jahn von der Verbraucherzentrale Brandenburg gegenüber dem Online-Portal der Berliner Zeitung. „Momentan ist es draußen kalt, weshalb die frisch gewaschene Wäsche ihre Feuchtigkeit nicht ausreichend schnell abgeben kann. Das Trocknen dauert teilweise also sehr lang“, so der Fachmann.

Wäschetrocknen im Winter: Bei Minusgraden darf die Wäsche ruhig auf den Balkon

Dass Wäsche im Winter aber immer langsamer trocknet, das kann man so pauschal nicht sagen. Wie schnell es geht, hängt von der Witterung ab, die im Winter von nass-mild bis frostig-kalt reicht. Letzteres kann da sogar ein Vorteil sein. „Bei Minusgraden trocknet Wäsche draußen ähnlich schnell wie im Sommer, vor allem wenn ein bisschen Wind weht“, sagt Alexander Waltner, Energieexperte der Verbraucherzentrale Bayern, gegenüber den Portalen von IPPEN.MEDIA. Und das hat einen plausiblen Grund: „Je kälter die Luft ist, umso trockener ist diese auch absolut, und kann deshalb immer noch Feuchtigkeit aufnehmen.“ Bei Frost darf der Wäscheständer also ruhig auf den Balkon.

Bei Temperaturen knapp über der Null-Grad-Grenze dauert es dagegen tatsächlich länger, bis Klamotten, Handtücher & Co. wieder trocken sind.

Wäscheständer in der Wohnung: Vorsicht – Schimmelgefahr

Wer seine Wäsche da lieber in der Wohnung aufhängt, sollte einiges beachten. Denn: Steigt die Luftfeuchtigkeit in den Zimmern auf über 60 %, erhöht sich auch die Schimmelgefahr, besonders dann, wenn ohnehin wenig geheizt wird. In kühlen Räumen hat der Wäscheständer deshalb nichts verloren. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Blick zu behalten.

Um die Luftfeuchtigkeit zu senken und Schimmel vorzubeugen, empfiehlt Verbarucherschützer Waltner, regelmäßig zu lüften – und zwar schon ab 50 % Luftfeuchtigkeit. Als Faustregel gilt: dreimal am Tag für vier bis fünf Minuten. Zudem sollten Sie Kondenswasser, das sich an der Innenseite der Fenster bildet, sofort mit einem trockenen Tuch abwischen.